功夫茶：居家安老真動聽　掩飾無能扮晒醒

解決老人家嘅需要，讓每位長者真正老有所依，係社會嘅責任。為咗為老人家請命，功夫茶每逢星期日都𥄫實勞福局局長羅致光嘅網誌，盼望局長提出更貼地嘅建議，尤其局長上回預告今期會大談安老院舍服務，畀晒希望港人。哈！結果尋日嘅網誌長篇大論，原來都係為咗掩飾無能，兜兜轉轉又講番「居家安老」先係上策咁話，市民即刻明白晒咩係「希望愈大，失望愈大」。

查實「居家安老」都唔係咩新鮮概念，最早可以追溯到上世紀70年代由港英政府提出，發展到依家「居家安老為本，院舍照顧為後援」嘅政策方針，港人真正係由細聽到大、聽到老，隨時聽到死，「安老」兩字港府都未做到。之但係羅局長依然唔肯撕下呢塊遮醜布，仲當正係寶。講到底，「居家安老」又點止留喺屋企咁簡單，當中牽涉老人家生活配套、社區服務、資助補貼等等，港府口號就講咗咁多年，依家邊一樣做得好？仲叫長者居家，係安老定虐老？

「居家安老」美其名係尊重老人家意願，羅局長仲實牙實齒講到係「絕大多數長者嘅選擇」，實則就係一腳將個波踢番畀市民。嗱！都唔使話引用坊間調查數據，羅局長自己都喺網誌提到，喺過去4個財政年度，院舍宿位嘅需求增加咗7,681個，足足係供應增加嘅13倍之多。假如真係如局長所講嘅「絕大多數」長者希望居家安老，需求又點會增加得咁快，大家話局長算唔算自己打自己臉呢？再講，咁多年嚟，院舍宿位始終唔夠，長者根本無得揀，已經被迫「居家」啦，係咪真係可以安享晚年呢，市民都有眼睇。

「居家安老」概念會唔會已經不合時宜呢？以往唔少長者選擇居家，主要因為有兒女照顧供養，親情更勝物質，就算一家人逼逼狹狹，享吓兒女樂，總比住喺院舍開心。但隨着時代變遷，愈來愈多港人唔選擇生兒育女，加上新一代年輕人要不就嚮往屬於自己嘅小天地，要不為口奔馳，無暇照顧長輩，長者居家隨時變獨居長者，有起事上嚟真係叫天不應、叫地不聞。最重要嘅係，居家安老都要有「家」先得㗎，家吓幾多港人買唔起樓，排到公屋尚算幸運，更多人老咗都只能住劏房。現時舊區已經頻頻出現長者「孤獨死」事件，奈何局長視而不見。

上回推銷公共年金，今期講居家安老，最大嘅共通點莫過於羅局長繼續漠視基層，外界唔知仲以為香港冇窮人。係嘅，假如局長喺扶貧方面做得好啲，港人退休嗰陣可以有車有樓，仲有幾百萬揸手，咪可以瞓身買年金，然後坐喺屋企印印腳收錢。之但係現實邊有咁理想，局長與其有時間坐喺電腦前花言巧語，倒不如落區睇睇老人家嘅真實苦況啦！