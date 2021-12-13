美國政府主導的意識形態戰爭，從它在二次大戰成為國際霸主時便已開始。在香港，從上世紀50年代，美國新聞處用本地的研究所、出版社等已大肆宣傳美國文化、美國的民主制度。當時即使在反共極右的麥卡錫時代之後，宣傳的手法還不大赤裸和極端，還保持美國一些比較優良的文化傳統，依據自由主義的意識形態。由於香港缺乏本地的文化，大學仍是英殖民地為培養買辦的「精英」教育、文化領域，包括青年知識分子群體中間，便長期為美國文化、政治意識形態以及美元僱用文人所壟斷。只有在70年代中國恢復聯合國地位，打破美國的封鎖，以及海外華僑在70年代從內地遷移至香港，才有所變化。

可是在80年代以後，即使香港鐵定回歸，知識界開始有變化。可大學教育擴張的結果，卻又是美國文化與政治意識形態大肆滲透學術界與知識界。在大學裏加強政治宣傳，集中於新聞、政治與文化研究、社工、法律等的專業，以及通識課程。香港的大學基本上是美國為主、英國為輔的文化殖民地。

90年代世界進入美國單極霸權，終結歷史的方法是推動民主化，以此來摧毀任何與美國制度價值（實質是美國利益）不相符的政體，針對的已不單是社會主義共產黨政權。採用泛政治化的戰略，把一切都歸納到民主與不民主的分野，以民主化來攻擊任何不行美式民主或不聽美國話的社會政治體系。在媒體輿論、文化學術，便是鋪天蓋地的民主化意識形態。人文社科的學術出現了不少專門鼓吹美式民主化的刊物，以此向各國的大學製造出美式民主化的思潮教育，洗腦各國的大學教師、學生。用在美國主導的學術刊物登論文來作為學術本錢，利誘各國學者走上美國文化代理人、代言人的道路，培養新一代親美的年輕一代。由於急於宣傳，再不遵從原來學術與知識的規範。例如，為了急於政治掛帥，出現了如Open Budget Survey一類由NGO、社運人士組織的不可靠的民意調查，成為政治學、行政學一個研究出版的熱點。似乎是數量化、客觀化，實質卻是缺乏學術標準，濫竽充數，但用疑似學術來包裝民主化的政治宣傳。

在香港或其他的大學裏，只要檢視人文社科課程，當可看到充塞着美式價值的內容，同時扭曲及貶低中國或其他本土的價值。