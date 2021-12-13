香港警察在反修例黑暴中執行公務總體表現良好，克盡職守，但警察隊伍並非鐵板一塊，個個「忠誠勇毅」，而是有「黃絲」滲入。當時，那個「警隊一哥」就對黑暴分子頗為同情，竟然向誣衊「警察過分使用警力」的黑暴勢力「躹躬歉意」，於是黑暴更加猖獗，前線警察更加艱難艱辛，動輒得咎。

當時香江府衙、行政長官也不比這位「警隊一哥」好到哪兒去，對黑暴怕得要命，跪低投降，綏靖不已。黑暴剛起，就忙不迭的撤回修訂《逃犯條例》，有了這樣的軟弱無能才有了「警隊一哥」的躹躬道歉，後來在中央多次催促，指當務之急是「止暴制亂」且換掉了「警隊一哥」，由鄧炳強上任，警察隊伍才士氣大振。

此時，《港區國安法》利劍揮出，暴亂方息，不過，香港警隊有「黃絲」滲透的問題依然存在。日前，警方拘捕了一名前警務人員，其涉嫌在社交媒體發布煽動言論，試圖引起對政府的憎恨及不滿。警方說，被捕的前警務人員的言論，涉及不久前因追截走私船墮海殉職的水警總督察林婉儀，其言論具煽惑性，涉嫌違法。

涉案男子26歲，目前報稱無業。警方說，相信今次是個別人士的行為失當而犯法，警方會一如既往，不偏不倚處理，多角度調查，並提醒市民要留意不法之徒利用網上散播仇恨，對此警方絕不會姑息。

香港警隊出自回歸前港英政府的「皇家警隊」，1997年前在英夷治下，「皇家警隊」對「大英帝國」、港英政府的忠誠度應在其他公務員隊伍之上，因為它是港英當局的刀把子、專政工具。回歸前後，中央要穩住局面，掌控警隊乃首要之務，對此有兩項重要舉措，一是香港警務處處長必須由中央任命。二是通過粵港和內地與香港聯手辦案，打擊犯罪，兩地警察建立比任何其他部門更緊密的關係，方便中央了解、掌握香港警隊的人事情況和思想狀況。