香港「苦疫久矣」，與內地阻隔將近兩年，要求恢復通關的呼聲日益迫切，奈何港府至今依然慢條斯理，市民着急也沒用。君不見，千呼萬喚始出來的「香港健康碼」，開通首兩天就有逾30萬人登記，用「爭崩頭」形容一點也不誇張，港人熱切期待通關的心情可想而知。

可惜僧多粥少，據說通關初期每日名額最多可達10,000人，雖然比原本聲稱的1,000人多，但對於急於北上的數十萬人而言，仍是微不足道。況且限制多多，手續繁複，到底何年何月才能實現真正意義上的通關，使兩地恢復正常往來，連港府也沒有底，大家只能望天打卦。

事實上，香港已持續兩個多月沒有本地感染個案，外地輸入個案也只是零星數字，按道理說應該已具備通關條件，為何還在拖拖拉拉？原因很簡單，內地始終對香港不放心。港府防疫被動且漏洞百出，加上不少人抗拒接種疫苗，連「安心出行」也不願或不敢使用，叫內地如何放心？難怪香港公布的通關措施和限制比澳門更加嚴格，沒辦法，內地只信任澳門，而不信任香港。

前一段時間，香港有些人包括某些專家配合西方論調，不斷散布「與病毒共存」，認為香港防疫措施太過嚴厲，不利於營商環境和國際交往。有外國傳媒更批評香港跟隨內地收緊防疫措施，將導致外國企業和人才遷離云云。事實證明，這些論調不僅是無稽之談，更是居心叵測。內地能夠迅速控制疫情，正是因為抗疫嚴謹；西方至今依然水深火熱，正是因為防疫鬆懈。所謂「與病毒共存」，其實就是西方抗疫不力、治理無能的遮羞布。香港有何理由不跟隨內地成功經驗，反而跟隨西方失敗經驗？

眾所周知，香港與內地人流、物流往來密切，長時間無法通關，不僅嚴重窒礙經貿活動尤其是旅遊業，而且令數十萬跨境居住的港人深受其害。所以，將恢復通關稱為頭等大事一點也不誇張，而要恢復通關首先必須收緊防疫措施，這是顯而易見的道理。有人稱防疫措施過嚴將令海外人士對香港敬而遠之，這分明是洋奴心態作祟，他們只擔心海外人士對香港敬而遠之，卻從不關心香港能否與內地通關。其實不管從甚麼角度看，與內地恢復通關都比所謂的國際交往重要得多，港府已浪費太多時間，這次千萬不要再令人失望。