立法會換屆選舉即將在周日舉行，外界非常關注今次的投票率，然而好事多磨，選舉事務處被揭發誤將新界東南選區其中兩個投票站的選民互相對調，又有數十個新界西北選區的選民錯誤收到新界東南選區的候選人簡介，如此低級錯誤一犯再犯，堪稱烏龍百出。

最令人瞠目結舌的是，被官媒問及是次選舉的投票率時，林鄭面不紅氣不喘表示，投票率高低不代表甚麼，若投票率低，即代表政府公信力高，民眾無強烈訴求選擇議員監督政府，投票率反而降低。結果遭內地學者炮轟，直指投票率非常重要。

可能自知講錯說話，港府臨急臨忙宣布投票日免費搭車補鑊，包括港鐵、專營巴士及電車皆免費任搭，是次乘車優惠所涉金額視乎當天客量而定，揚言不會有政府資助，專營巴士營辦商可以利用現行「回饋乘客安排」的結餘提供這項優惠。各公共交通機構為了催谷投票率，一盡企業的社會責任，惟有當仁不讓「豪一次」。

儘管外界質疑，投票站位置跟選民居所十分接近，一般只需步行已能到達，不知免費乘車意義何在，但若然此舉能令市民高興，原本不想出街的人也因為有免費交通工具代步而出街，順便投個票，這樣的措施也不會有人反對。總勝過特首所謂的投票率高低不代表甚麼，萬事不縈於懷吧。

也有高官發表網誌，批評反中亂港分子千方百計污衊《港區國安法》、反對「愛國者治港」，並圖謀以各種手段破壞選舉，並指出破壞力量未完全根絕，很多「外國代理人」仍潛伏在香港，刻意阻撓選舉的成功落實。今次選舉萬眾矚目，最怕好嘅唔靈醜嘅靈，要是投票率未如預期，是反映港府宣傳未盡全力，還是代表外國代理人成功了？