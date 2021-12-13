昨日，本欄說擔心「黃絲」們錯判情況，滿以為是為子女設想，紛紛移居英、美、加、澳等國。很多中產階級的黃絲一臉天真，說到了新地方，即便找不到像樣的工作，日子過得苦一點也不打緊，只要胼手胝足，把子女拉扯大，他們將來生活安好便行，上一、兩輩移居海外的華人家庭，就是榜樣。

這些人未免想得太簡單，在今天香港家庭成長的孩子，跟數十年前移居海外的中國青少年，完全不是一個樣。如今中產家庭的小朋友，大多被寵得如珠如寶，受不了一點委屈。我有一位好友是當大學講師，他最近跟我說，未到5歲的女兒，已開始有公主病，經常抱怨所住的樓宇未夠高級，上下樓也不方便，拜託爸爸要盡快換房子。平常外出，你駕車或召計程車，她樂意同行，要是乘巴士、港鐵，便老大不願意。這位朋友重視家教，雖然花得起錢，仍很想向女兒灌輸節儉觀念，但在目前的社會風氣下，卻是不容易，他惟有走一步、算一步。

這類皇帝仔、皇帝女，在香港不知凡幾。他們過慣了舒適而寬裕的日子，平時也不習慣受批評、受白眼，學校老師偶爾向他們提意見，亦得拐着彎子說話，生怕會傷害了他們的自尊心。這樣一批子女，你要他們到外國生活，過刻苦日子，說不定，還得受一點種族歧視。此舉非但不會為他們帶來光明前景，弄不好，甚至會在孩子的心靈中留下創傷。

況且，數十年前的中國人，富裕者不多，在外國學習和生活，大多能一起捱窮、互相砥礪。如今不同，在西方求學的中國闊少年甚多，你若是家底不豐，自己孩子又想不通的話，很容易便會形成自卑心理。