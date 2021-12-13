有機構日前向一名退休人士及兩名休班警員頒發「義勇獎」，嘉許他們拯救遇溺、失足墮崖人士的英勇精神。香港的警民關係過去被反中亂港毒媒挑撥離間，雙方互生嫌隙，處於對立面，仇警歪風極盛，如今3名得獎者中兩名為休班警員，那些被爛果壹淫媒長期洗腦的人士，也該是時候覺醒了。

其中一位得獎警員憶述事發當日與家人路經文化中心，見不少路人向海面揮手，及後看見海中有黑衣人漂浮，於是即時落海救人。這位警員救急扶危，是所有人的榜樣。尤其經歷了前年黑暴，大批黑衣人放火、堵路、毆打無辜市民，港人生命財產大受威脅，警隊因職責所在，成了黑暴恃惡橫行的最大障礙，結果被反中亂港陣營視為眼中釘，以妖言令本已頭腦簡單的黃絲，進一步變成只得一隻眼睛看世界，除將全港所有警員皆視作仇人外，更透過起底騷擾警員家屬，甚至有黃師帶頭欺凌警員子女，虧黃人黑暴還說自己在行公義。

比起當日遊行示威未完，黑衣人已開始破壞、毆打非我族類，現場遊行人士裝作不見，上述休班警員沒有繞路而行，而是主動救人，情操高尚足令黃人自慚形穢。不少黃人至今仍以個別警員干犯罪行來大做文章，又以警員學歷不高來說事。然而，本地大學生、大學畢業生，干犯盜竊、偷拍、詐騙等不同罪行者亦大不乏人，寫成一本《有種罪犯叫大學生》亦綽綽有餘，但即使個別大學生偷呃拐騙又打砸搶燒，也不等於所有讀過大學的人均是罪犯，這是應有的正確認知。

只可惜，香港經歷了黑暴洗禮，莫說急人之難的俠義精神幾近絕迹，黃人黑暴甚至以為放火、打人就是義，他們大講特講「天佑義民」的同時，卻連「義、異」也分不清，實為「時伐」之莫大諷刺。