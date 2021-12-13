臨近立法會選舉投票，先後有美英反華媒體發表評論，形容經完善的香港選舉制度是一場「民主騙局」，呼籲港人杯葛選舉，包括集體不投票或投白票。新的立法會選舉制度是否最民主、最適合香港，不同人可有不同看法，但蠱惑他人破壞選舉可是刑事罪行，並擁有域外法權，特區政府必須追究到底。

而且講到「民主騙局」，美國拜登政府日前舉辦的所謂「民主峰會」才真是「假到出汁」。獲邀參與的百多個國家和地區，不少的人權自由及民主國際排名都是倒數十大。其中香港的「代表」、「走佬懦夫」羅冠聰，其英語及廣東話發言都內容空洞，名副其實是不知所謂。美國民主制度近年也備受爭議，最終引發比黑暴佔領立法會更為血腥暴力的佔領國會山莊事件。

美國不僅擅長為民主造假，策劃國際軍事及外交騙局更是無出其右，偷呃擄騙樣樣精。最經典是誣衊薩達姆政權擁有大殺傷力武器而藉口出兵伊拉克，引發禍延至今的中東亂局。美國新近的騙案還有新疆種族滅絕、華為危害國安、商湯侵犯人權等，但其實美軍在阿富汗等中東國家的行徑才是種族滅絕，涉及最多侵私、洩密及監控行為的科網公司都是美國人開的。

英國也是炮製國際騙局的能手，遠有鴉片戰爭的「林維喜案」，近有剛於近日裁定中國「有罪」的「維吾爾獨立法庭」。英國曾承諾向法國支付巨款，用作打擊跨越英倫海峽的偷渡活動，但最後又是「走數」。英國政府不僅欺騙外國人，連自己國民都呃，例如將去年全國嚴格抗疫期間，在首相府違規舉行的聖誕派對稱之為「工作會議」，參加者因而毋須遵守社交距離限制。正如政府宣傳片所講，大家必須提防騙子，小心受騙！