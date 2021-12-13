罵了美國拜登總統兩天後，今天也必須撰文多謝他做了港人的反面教材。沒有他搞作的所謂「民主峰會」，以及找來漢奸羅冠聰做扯線木偶，香港百姓在世紀黑暴後便不能補回在意識形態上止暴制亂的一課。真是應了中國偉人毛澤東對所有反動派的反動行為的邏輯判斷：「搬起石頭砸自己的腳！」

本來，在意識形態上止暴制亂是必須的過程，否則談何由亂及治呢？這本是管治職責，可是林鄭領導的政府沒有做，還一直用「社會事件」催眠港人，甚至還用千多萬元外判研究報告，為反中亂港勢力卸責解套。林鄭本人要到本月4日，國家憲法日紀念會上才有「深刻認識」，才肯定性「黑暴」稱謂。對比起來，不是應該大大感激拜登搬起這麼大的石頭，一舉砸醒仍被催眠中的港人嗎？

為甚麼說2019年的黑暴是香港世紀暴亂？因為若沒有強大祖國做香港特區後盾的話，這顆「東方之珠」早就被美霸搶去了，又或美軍早已在港登陸佔領了。人們會問，有這樣嚴重嗎？拜登的臭屁，正好臭醒那些被催眠中人甦醒。

拜登不是大聲疾呼人權嗎？為何潘曉穎父母要求港府送陳同佳往台服法，當時的美國駐港總領事唐偉康，要明令反中亂港議員及政黨必須反對修訂《逃犯條例》？香港幾時成了美國屬地？拜登不是高叫民主口號嗎？為何美國政府及議員多批邀約和接見民主黨、公民黨、香港眾志等反中亂港政黨及議員和《蘋果日報》黎智英，唆使支持及指揮他們顛覆特區政府？美國現政府不是怒批國會山莊暴亂是「911」嗎？為何卻美化香港黑暴的打砸搶燒是一道「美麗的風景線」？不知史，不知恥，不識美式民主醜陋，便不懂愛國者治港的可貴。