年紀大，機器壞。老朽近年特別留心有關公立醫院「醫療失誤」嘅新聞，睇得愈多，內心愈懷疑「醫者父母心」係唔係仲存在？之前，睇過一個醫生表白，話佢以前喺政府醫院工作，有一句使命宣言「視病猶親」，佢年輕時都有認真想過呢句話嘅意思：假如躺在病床上嘅人，係你家人，你會如何為佢做最好嘅決定？

事實上最近瑪嘉烈醫院疑爆醫療事故！本報接獲病人家屬投訴，質疑院方涉嚴重疏忽，喺病人胸痛留院期間無恰當治療，又無定時檢查病人嘅維生指數，死者丈夫懷疑57歲太太因院方延治失救。不久前，屯門醫院亦曾經發生疑有心臟病人入院後喺短時間內死亡。有關注組織指連續出現有心臟病問題病人入院後短期內死亡，情況令人憂慮。

關注病人組織指出，病人如心電圖異常、胸口痛、心酵素異常三個元素中，出現其中兩個，就有機會係心肌梗塞。院方理應盡快為病人做詳細檢查，找出病因，老朽相信，呢個即係要「把握黃金治療時間」吧？之不過，公院一般都把病人放一邊！無即時做電腦掃描，連應該接駁心臟監察儀器都冇做！

換言之，即係病人嘅血壓、血氧、脈搏等變化，根本無從了解，一旦惡化，試問又點會「及時」搶救到呢？病人丈夫怒斥院方只為病人死亡道歉，而非為其失誤道歉！死者家屬不過討個公道，真誠道歉真係有幾難？早前博愛醫院有麻醉科女醫生留書自責「好似個幫兇睇住個patient畀人整死而乜都做唔到」，最後竟因而輕生！老朽又覺得生命可貴，自責到輕生又過咗火位！問題係醫生「視病猶親」嘅精神要常有，才能及時挽救危疾病人於瞬間，同時顧及家屬感受！依家記者查詢，院方一句「沒有補充」，冷硬到令人深感「天地不仁」！