雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。回歸以來，受到各種內外複雜因素影響，社會局勢顛簸暴亂，特區管治遭逢前所未有的衝擊攻訐，作為「香港守護者」的警隊以血與汗捍衞國家安全和社會穩定，但卻成為「激暴派」的攻擊對象。經歷正邪惡鬥，香港終由亂入治，落實「愛國者治港」，警隊亦王者回歸，在維護國安、港安、民安的表現備受稱許，更被表揚為「全世界最優秀警隊」。如此華麗轉身，對正處於轉型關鍵點的特區，有何時代啟示？

中國崛起、香港回歸，催動中西政治的「東升西沉」新格局，愛國愛港者自然拍掌叫好，但對迷信西方價值者卻容易異化為迷失和抗拒，更有甘當為國際反華力量的「棋子」，對中央和特區、對人對事對制度，進行「顏色革命」式極限攻擊，既炮製政治衝突和社會矛盾，又散播反中亂港仇警思緒，危害國安、破壞公眾秩序，阻礙國家及特區發展。

在現代文明社會中，警隊的作用是依法維持社會治安秩序。香港警隊的架構運作沿襲港英時代的愛爾蘭式「半軍事」體制，既要維持治安，又能鎮壓暴亂，更需兼顧「大型衝突」和「日常爭議」，職責繁重；但在「黑暴」逆潮下，責重換來危機深。

一直以來，公正、廉潔、為民服務，成就警隊的亞洲最具專業、最精良紀律部隊的令譽，但隨着政爭社運日多，警民衝突亦愈演愈烈，並形成滾雪球效應，暴亂升級、死結難解。

經歷血與汗的鍛煉，警隊終成涅槃鳳凰，出現跨越式成就，並從側翼扶掖特區迎來由亂轉治而興的新局面，相關經驗和教訓需予參考。

第一，不變革圖強，無法自我改進提升。作為法治社會，更要完善法制、嚴格執法。警務處處長蕭澤頤透露，為打擊遏制違法犯罪行為，警隊已在執法、情報收集、教育宣傳方面採取一系列行動，持續加強工作能力，並且加強高姿態巡邏，提升阻嚇作用。這些都是顯淺通用的改革原則，並非警隊專利，其他部門亦須相應完善，起碼要杜絕近期持續出現的「甩轆」失誤。

第二，從「保市民平安」到「護國守城」，警隊在維護國家安全和社會穩定方面所表現的「忠誠勇毅」，成效有目共睹。有民研報告指曾陷冰點的警隊民意評價，出現觸底反彈，半年內急升6分，成為自前年6月後的新高，成功非僥倖，努力才可求回報。市民的眼睛只能蒙蔽一時，最終還是雪亮精明，試問警隊可以，其他部門為何不可？最重要是有擔當、有點子、有魄力。

第三，警方過往所面對的困難，主因來自市民被煽惑、輿論被誤導，引致警民互信不足，陰謀蒙蔽真相；隨着警方一手打擊「假新聞」、一手系統性宣傳，才能取回話語權、才能還原真相。然而，武官都懂的道理，文官還要繼續躺着捱打？