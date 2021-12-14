功夫茶：部門卸責市容亂　東方監察紓民怨

垃圾圍城，不但臭氣熏天，而且暗藏危機，市民怨聲載道；奈何港府怠政，多個部門互相卸責，東方傳媒機構為救市民於水深火熱之中，果斷出手。《東方日報》尋日以A1頭版踢爆土瓜灣鬧市慘變「免費堆填區」，不法之徒長期棄置建築廢料，標題「垃圾之都，坐廁攔路」8個大字正氣凜然、義正詞嚴，終於一言鬧醒成班扮瞓嘅官員。食環署急急腳補鑊，居民無不歡喜雀躍。港府鋪鋪都唔踢唔郁，冇晒靈魂，好彩有東方護港，港人先唔使頭痕。

喺東方發揮第四權前，土瓜灣居民嘅苦況真係慘不忍睹，貴州街垃圾站外嘅行人路，大量建築廢料堆積如山，木板廢磚之類都算等閒，最恐怖係大大個滿布污漬嘅坐廁，就擺咗喺大街之上，搞到附近充斥異味，市民戴住口罩行過都想作嘔，有得揀就梗係避之則吉；之但係個「堆填區」距離附近小學校門都唔夠20米，條路仲要係學生返學放學嘅必經之路，避無可避，惟有行快幾步；不過行得太快都好危險，一個唔小心畀啲垃圾戟親插親，咁多細菌，手尾都有排跟。

問題本身好易解決，有關部門只需派人清理，然後展開調查，將不法之徒繩之以法，咁就一天都光晒啦；而且現場又唔係山旮旯，加上市民同校方又曾多次投訴，冇理由當局會懵然不知。但真係唔好睇小官員詐傻扮懵嘅能力，食環署、環保署同地政總署竟然球王上身，將個波傳嚟傳去，閒閒哋就傳咗幾年，就係無人射門，睇足全程嘅市民又點會唔嬲呢？

卒之東方一出手，便知有沒有，食環署急急腳清走晒啲垃圾。不過問題尚未解決，不法分子依然逍遙法外，有關部門仲要繼續努力。查實現場附近咁多閉路電視，出出入入咁多居民，執法部門有心去查，又點會查唔到，最忌就係港府做啲唔做啲，踢一踢先郁一郁，畢竟鍾意偷懶嘅人就特別多藉口，一時話越權，一時又話唔歸佢管。

現時疫情肆虐，要防疫必先要做好衞生。港府向公眾振臂一呼「全城抗疫，萬眾一心」，港人無不紛紛響應，做好個人衞生。偏偏港府上下未見一心，今次事件充分反映出有關部門各自為政，官員們只顧住獨善其身，所謂「攘外必先安內」，當局依然未能團結一致，又點同港人同舟共濟，市民未來嘅命運堪憂、堪憂！

幸好香港仲有東方為民分憂，頻頻發功促使港府行動。即使被有心人抹黑、被鼠竊狗偷侵權，東方一身正氣，深受民眾支持，自然係無所畏懼。眼見變種病毒殺到埋身，現時街上依然老鼠橫行、垃圾遍地，東方屢次挺身而出，為民眾抱不平。講真，假如有關部門能夠學到幾成，做足功課，港人又何需畏懼病毒，煩惱打唔打針呢？