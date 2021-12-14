世界視線：美國黨爭趨激烈　禍延國民警衞軍

美國政局去年至今風起雲湧，在新冠疫情、反警暴示威、大選、南部邊境危機及國會山莊暴動中，均有國民警衞軍的身影。惟在民主共和兩黨黨爭愈趨激烈下，國民警衞軍因具有雙重屬性，無可避免捲入漩渦及淪為政爭工具。假如情況惡化下去，將影響聯邦與州政府的權力關係，甚至形成對聯邦政府的挑戰，帶來危險後果。

俄克拉何馬州共和黨籍州長斯蒂特早前宣布，州內國民警衞軍不會遵從國防部強制接種疫苗的命令，直接挑戰聯邦對國民警衞軍的控制。另一共和黨人、德州州長艾博特，在邊境政策上與聯邦唱對台戲，更多次調派國民警衞軍堵截經墨西哥入境的難民。此外，同為共和黨人的南達科他州州長諾姆，早前在一名共和黨金主資助下，派出國民警衞軍支援南部邊境，他事後解釋指不滿總統拜登無力保護國民。

國民警衞軍是美軍預備役部隊，平時指揮權屬於州長，經費由聯邦及州政府共同承擔；只有緊急狀況及聯邦動員下，才由聯邦介入指揮。斯蒂特便以上述理由，主張州長對國民警衞軍擁有最高權力，對國防部威脅向未接種疫苗的士兵停發薪水不為所動。事實上，國防部對違反強制接種疫苗令的懲處措施如何執行，亦沒有先例可循。

一向與拜登及民主黨不咬弦的艾博特，拒絕向國防部上報調動的國民警衞軍數目。對於州長而言，只要出於政治或安全決定，調動國民警衞軍便屬於合法運用權力，其他事情不必理會。至於諾姆接受私人資助，派出國民警衞軍堵截邊境難民，不但反映出共和黨人對拜登的邊境政策不滿，決定自行其是，更令外界憂慮國民警衞軍可能淪為私兵。

經歷近20年的中東輪換任務後，國民警衞軍現時身處美國最激烈政治鬥爭的中心。隨着明年中期選舉臨近，各種可供共和黨及民主黨發揮利用的議題，勢不遺餘力炒作及煽風點火。州長等民選官員在當中飾演重要角色，共和黨人更在多個議題中率先發難，包括把國民警衞軍政治化。可以預見，國民警衞軍一旦失去政治中立，將為美國增加不穩定因素。