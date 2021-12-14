正論：有病勿諱疾忌醫　疫下自保莫遲疑

生命無價，健康可貴，各地千辛萬苦抗疫是為了保命，為了成功擊退疫魔，香港全民都承受多方面包括經濟損失，說到尾也是為了自己健康，然而有數字顯示，疫下求診急症回落，懷疑並非病者減少，而是與市民種種憂慮有關。

港大研究發現，2020年急症室就診數字，對比2019年未有疫情的同期數字，下降了27.4%，數字顯著，這並非代表香港人身體較以前健康了，而是剛剛好相反，死亡率由2019年的2%升至2020年的2.9%。而各急症分流風險級別、各階層各性別，以及中老年的患者死亡率明顯較高；而多種疾病的死亡率也明顯增加。當中原因，眾說紛紜，有人指可能市民擔心公共醫療系統會不堪負荷，因而避免到急症室就醫，然而更有可能的是不少市民怕前往醫院，例如擔憂會遇上新冠患者，無辜被傳染，又例如因為感冒發燒，會否被當成疑似個案呢？

新冠病毒無孔不入，部分患者更沒有表面病徵，而大部分個案都在公立醫院治理，所以市民憂慮去公院會受到感染，心態可以理解。醫管局本身在各公立醫院急症室設有分流檢測站，紓緩病床服務壓力，以及盡快得知檢測結果。若病人有外遊史，並出現發燒、氣促等嚴重病徵，會即時送到隔離病房接受治療，若一切按程序辦事，理論上求診者接觸患者機會極微。

病向淺中醫，不少病症如果出現狀況，代表病情起了變化，若不及時求診，恐怕會耽誤診治，甚至錯過醫治黃金時間，就算是發燒，不一定是普通感冒，可能是身體某部分器官出現炎症，可大可小，隨時有性命之虞。不少疾病變化是要靠醫院大型或精細儀器才能檢測，一般私家診所未必有足夠設備診斷，市民不要心存僥倖，以為忍受一下便會慢慢痊愈，及早求醫，才是對自己及家人最負責的態度。

過去香港有濫用急症室情況，小小輕微不適都走去看急症，令到急症室爆滿，輪候時間動輒7至8小時，有真正需要的病人要苦等診治，現在雖然看急症的人減少，但醫院資源人手在疫下更趨緊張，看急症仍然是要輪候長時間。一名5旬中港司機8月因腹痛於內地被初步診斷為急性肝衰竭，匆忙召救護車送回港治理，在屯門醫院急症室等待新冠病毒檢測結果，等足7小時仍不獲安排上病房，也無人治理，直至家屬發現他四肢僵硬、身體冰冷才揭發他死亡，家屬質疑醫院出現嚴重疏忽，正是「睇又死，唔睇又死」！

當務之急，政府及醫管局必須加強宣傳，提醒市民有病就要求醫，不應對急症室或公立醫院存有不必要恐懼，另一方面，公立醫院亦要改善服務，對連串醫療事故深刻反省檢討，痛定思痛，如何補救，挽回市民的信心。醫人緊要，醫心同樣重要，在瘟疫蔓延時，病人與醫院建立互信，才可一同走出逆境。