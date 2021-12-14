國際媒體說烏克蘭會引發出歐洲大戰，真耶？假耶？

美國在背後，北約和歐盟打先鋒，都在警告俄羅斯不要對烏克蘭動武。可是，一方面卻在製造和推動各種輿論，說俄羅斯會在明年1、2月出兵入侵烏克蘭，歐洲媒體甚至繪出了俄羅斯出兵的路線圖；另一方面，美國輸送軍械武器往烏克蘭，使烏克蘭組織大軍逼近烏克蘭東部的分離省份，以武犯禁，來向俄羅斯挑釁，似乎是要營造出俄軍不得不出兵的形勢。

美國和北約三番四次地說不會因烏克蘭而直接出兵抗俄，只會制裁。這多番由總統拜登等主要官員發表，已是公開立場。但不知是哪方放出的消息，說美國已有4,500人部隊進入烏克蘭。這應該不會是真的，否則的話，俄羅斯必會公開斥責。多會是烏克蘭政府製造出來的假新聞，用來挑戰俄羅斯，誘俄羅斯出兵攻烏。可是俄羅斯總統普京不動，只是強調紅線，即使拜登說不承認紅線，普京還是堅持觸紅線便引發大戰。此前，普京更表明不懼核戰，以此警告美國、北約不要妄動。這是僵持之勢，普京是有所預備，謀定而動，看烏克蘭會否先動手小規模的衝突，烏克蘭政府沒法攻入東部武裝的陣地。

美國以至北約未必害怕烏克蘭出現與俄羅斯的局部戰爭，烏克蘭只是棋子。一是引誘俄羅斯動武，好讓美國擴大制裁，並在波蘭、羅馬尼亞以外，在波羅的海部署對俄的導彈威脅，也脅迫歐盟增加軍費跟隨美國對俄制裁。二是烏克蘭政府軍當敗，但美國資助，該國極右翼分子潰敗後還會作亂，波蘭亦可能不正式地出兵救援。烏國必亂，戰亂持久，便在俄羅斯的西部製造出一個爛攤子來，使整個俄羅斯與白羅斯邊境不穩。

這個方面不可能扳倒俄羅斯，卻可斷絕俄羅斯與德、法為首的歐盟和好，破壞北溪2號天然氣管道，打消俄、德供應歐洲天然氣的合作，損害歐洲的能源安全，破壞德、法在去英國後重建歐盟的企圖。在烏克蘭的部署，美國是佯攻俄羅斯，實際是打擊德、法為主的歐盟，因為當今能挑戰美國美元霸權的只是歐元，美國更怕德法的歐盟與中俄和解合作。

當然，烏克蘭戰亂，美國制裁俄羅斯與白羅斯必然打斷中國中歐班列北路的主通道，阻撓中國與歐洲的貿易結合，這便是一舉多得，烏克蘭人民的苦痛，美國怎會考慮。