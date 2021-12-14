在中國大陸何時「武統」台灣的猜測中，台灣「國防部」日前公布研判，認為解放軍會在2025年武力攻台，分三個階段：先以演習為名在東南沿海集結三軍兵力，以媒體大肆宣揚，造成台灣內部恐慌。接下來，解放軍海軍艦隊赴西太平洋集結，造成對台灣夾擊和圍攻之勢，阻止外國軍力介入。之後，解放軍的火箭軍、空軍發射導彈攻擊台灣各防空陣地、雷達站、指揮所，解放軍還會摧毀、癱瘓台灣海陸空主戰部隊及關鍵設施。解放軍在奪取了制空、制海權的情況下，將展開兩棲登陸作戰，力求速戰速決，在「外力介入」前攻克台灣。

按照台灣的這個研判和描述，只要解放軍阻止了「外軍馳援」，就完全可以速戰速決拿下台灣。台軍這樣「悲觀研判」，就是要提醒和哀求美國千萬不要被共軍阻止對台軍事支援，否則「台灣死定」。台灣有此恐懼和焦慮是有道理的，因為美國國防部較早時發布的報告與台灣「國防部」的研判完全不同，美國人的研判是解放軍將在2027年建軍百年時「以武逼統」，行動包括兩棲登陸、奪取外島、長期空中和海上封鎖，通過特種部隊或黑客攻擊台灣設施，最終逼迫台灣同意統一。

在台灣看來，美國這樣研判，就是沒打算屆時出兵參戰護衞台灣、沒打算為了台灣和中國大陸開仗。事實上，台灣當局的擔心沒錯，雖然這些年美國在美台關係上、在國際空間的助台拓展上和台灣打得火熱，大力支援，出售武器力撐台灣「以武抗中」、「以武謀獨」，但美國在最關鍵、最要命時是否會派兵參戰、直接與大陸大動干戈問題上，玩的還是「模糊戰略」，始終沒有明確表示。

其實，這個問題老美當然考慮過，而且是深思熟慮，各種「美軍參戰」的方案以及「沙盤作戰」的結果，不知制訂和模擬了多少次，老美定是知道勝算甚微，根本不值，才一直玩弄「模糊戰略」也。