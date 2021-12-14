政務司司長李家超日前在網誌指出，外國勢力自香港回歸以來，在香港建立大批「代理人」滲透到不同領域，經過思想引導和價值觀改造，推動「港獨」、激進和極端主義、威脅國家安全，刻意製造「一國」與「兩制」之間矛盾，圖謀以「兩制」抗拒「一國」。雖然《港區國安法》實施後，香港由亂變治，但破壞力量未完全根絕，很多「外國代理人」仍然潛伏在香港，刻意阻撓選舉的成功落實。

外國勢力在香港建立大批代理人，早已不是甚麼秘密，只是由港府高官親口說出來，似乎更具說服力。實際上，外國代理人不僅仍然潛伏在香港，而且勢力仍然非常龐大，不僅刻意阻撓選舉的成功落實，而且刻意在各個領域製造混亂。他們懾於國安法威力，也許不敢明目張膽「硬對抗」，但「軟對抗」卻無處不在，尤其是司法領域。日前有位律政司外聘大狀在裁判法院檢控期間，手機突然響起港獨歌曲，令人嘩然。該大狀已有逾20年經驗，如果說這是無心之失，你信嗎？

即使在公務員隊伍裏面，也潛伏着不少外國代理人。早前港島石塘咀公共圖書館「館長之選」書架上，清一色擺放國安重犯黎智英著作，分明是為漢奸張目。還有，選舉事務處有職員將新界東南選區其中兩個投票站的選民互相對調，令逾萬名選民被編配到錯誤票站。立法會選舉理應非常嚴肅和嚴謹，竟出現這種「無心之失」，不是很奇怪嗎？

魯迅說，敵人是不可怕的，可怕的是自己營壘裏的蛀蟲。公務員隊伍龍蛇混雜，既有回歸前港英埋藏的無間道，也有回歸後外國勢力培養的代理人，當中有些人在反修例黑暴中露出尾巴，有些人依然潛伏不動。雖然所有公務員已完成宣誓並簽署聲明，效忠香港特區及《基本法》，但對那班「身在漢營心在曹」的反骨公僕而言，宣誓不過是食生菜，照樣明頂暗抗，照樣搞破壞。

最近港府正式成立公務員學院，說是要培養治理人才，加深公務員對國家發展和特區憲制秩序的認識。這個出發點當然沒有錯，怕只怕有些公務員本身已有既定政治立場，從心底裏排斥「一國」、抗拒中央，不管如何培訓都改變不了他們的立場。所以說，一切必須從學校教育做起，只有徹底去殖民化，加強國民教育，從小培養國家觀念，才是治本之道。