港府強調要培養新一代的國家觀念，過去被教育局棄如敝屣的中國歷史科，終於被港產官僚從櫃桶底找回來重新審視，聲言要做好中史文化教育，讓新一代欣賞國家歷史。在這個大背景下，日前發生了小一學生在課堂觀看南京大屠殺歷史影片後受驚嚎哭事件，反映由教育局到學校教師，對推廣中史都只是流於形式化，冇心冇肺冇靈魂，甚至整古作怪，隨時適得其反。

昨日是「南京大屠殺死難者國家公祭日」，教育局建議學校於當天安排合共40分鐘的悼念活動。網上流傳，屯門一間小學的德育科教師於課堂播放一段真實戰爭影片，包括日軍處決中國人、嬰幼兒屍橫遍野等血腥場面，當場嚇得小一學生失聲痛哭。教育局事後稱，學習抗日歷史是課程一部分，提供教材時無硬性規定所有學校無差別地向所有班級的學生播放有關內容，而相關影片亦附有「以下部分鏡頭可能會引起觀眾不安」的提示，言下之意即是唔關我事，擺明推卸責任。

當然，一個巴掌拍不響，教育局敷衍塞責並非今日的事，教師如何執行教育局的規定亦是一個問題。小一學生只有6歲，剛從幼稚園升上來，要讓這些幼苗了解歷史有許多方法，悼念南京大屠殺死難者的活動也不獨獨只有觀看血腥影片一途，是否必須播放連成年人也不忍卒睹的史實影片呢？下次是否連幼稚園娃娃也要觀看三級影片《黑太陽731》呢？有網民估計若非學校做法僵化，就是可能涉及黃師刻意抬槓，令學生從小抗拒中史科。雖然流諸陰謀論，但以教育界黃師充斥觀之，這種推測也非全無道理。

回歸以來香港亂象不斷，年輕人反中亂港，同教育缺失有莫大關係。教育局失職無能，看來連教材都要中央管一管了。