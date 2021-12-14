移民不是一件簡單的事，要適應新地方不容易，一位香港前任立法會議員，他年逾古稀，移居台灣未幾，在上周卻出現車禍，幸好並無大恙，但在網台做節目時，受傷處仍要包紮紗布。不同地方的交通規則，人們的駕駛習慣都不同，上述受傷的仁兄說，台灣人平素斯文，一旦跳上車，就馬上變了樣，他看慣了香港人的駕駛態度，到了異地便適應不來。另一位移居台灣的香港藝人，早前在當地駕車，也險些兒發生意外，全仗手急眼快，才逃過一劫。

交通只是移民後要面對的其中一個問題，而且只是小問題，其他的事可還多着。香港不少人素來頭腦發熱，一有熱鬧就去湊，近一、兩年的潮流愛談移民，我實在擔心很多人會受羊群心理影響。

筆者不是反對所有人移居外地，恰好相反，我經常鼓勵年輕人往外闖，自己也曾在歐美留學，回想起那段日子，也是挺讓人回味。我反對的，只是部分港人未經深思，就倉卒作決定。近日告訴我要移居海外的，很多不是年輕人，有些已是人到中年，家無恒產，還要拖男帶女，去尋找他鄉。問他們有信心在當地找到工作嗎？答曰：沒有。再問：子女在當地就學，安排好了嗎？答曰：只能到時候再算。我提醒對方：「這樣貿貿然出走，不是太危險、太沒有保障了嗎？」答曰：「你們這些人留在香港，可能更危險吧。」

我當然明白部分港人的擔心，他們覺得推出《港區國安法》之後，香港已不是舊時模樣，但其實，國安法不是洪水猛獸，你移居的國家，當地亦有相同法例，甚至可能比香港嚴苛。很多人老是以為鄰家的飯更香，當你去得多了，就會覺得，還不是跟自家的一個樣。