屯門某小學日前按照教育局建議，播放南京大屠殺歷史真實片段。有小一生看到日軍處決中國人、嬰幼兒屍橫遍野，情緒不安，驚恐嚎哭，有家長不滿。教育局振振有詞表示，該紀錄片是公開資訊，曾經在免費電視台播放，又指抗日歷史是課程一部分，更謂歷史就是歷史，不能迴避。說的好像小一生看到殺人畫面而哭，家長們又缺乏史觀，是有人太小學雞了。

任何人都不應替侵略者掩飾暴行，更應將真相告知後世。然而，港產官僚這份所謂決不迴避的精神，如能在前年的黑暴中也展示一下就好了。畢竟曾有經歷過二戰人士形容，前年那段歲月乃「除二戰外的最大衝擊」，教育局面對嗜血黑暴、外部侵略勢力，有否拿出「不能迴避」的勇氣？抑或對黃師帶領學生堵路搞破壞，竟畏縮避事包庇扮盲？

教育官僚大講不能迴避侵華史實時，有否念及《南京暴行：被遺忘的大屠殺》作者張純如？當一位30多歲的成年人也表示接觸了南京大屠殺血淋淋的史料後患上抑鬱症，最終吞槍自殺，難道小一生會比成年人更能處理情緒？

相比小一生，去年在中學文憑試祭出賣國試題之人，容許此等試題過關的考評局官員，以及認為1900至1945年間日本為中國帶來了利多於弊的那38%考生，更有迫切性去看大屠殺史實片段。當局又有否跟進這班人，讓他們「全面了解國家歷史事件，進而培養對民族和國家的責任感」呢？

向小一生播屠殺片，處處透着不尋常，是真有前線這麼不懂調節，將局方建議照單全收，還是有人深明凡領公帑的，都脫不了因循苟且，於是工夫都在細節中？須知道，當局對體制內的黃人、涉及專業失德的黃師，睜一眼、閉一眼。你既如此笨拙，就有人出手更絕，給你添煩添亂。