美英等西方反華勢力，近日又加緊就新疆問題編造文章。先有英國一個掛名為民間組織的「維吾爾獨立法庭」，經多輪「審訊」後裁定中國在新疆進行「種族滅絕」，中共領導人須為此負責。但其實這個所謂的「獨立法庭」，既無法律基礎，也非國際承認，背後實由一批當地反華政客及流亡疆獨分子策劃，早有預設立場和既定議程，從一開始就「唔使審」，不如直接判中國「有罪」好了。

此外，美國財政部公布新一份反華制裁清單，當中包括兩名新疆政府官員，以及中國的知名人工智能企業商湯。前者當然是指控他們侵犯維族的人權自由，後者則指該公司提供的人臉辨識技術，協助中共監控新疆維吾爾族人。但眾所周知，最早、最廣泛並且在用戶不知情下濫用人工智能與人臉辨識技術的，正是美國的龍頭科網企業Facebook。該公司早前為了淡化有關侵犯私隱醜聞而更改公司名稱，企圖「改頭換面」（face-off）來逃避指摘。

筆者沒有到過新疆，但認識一位曾長期於當地工作經商、在疫情後才返港生活的香港人。他指新疆十多年前是相當貧窮、落後和混亂，少數維族人受到極端伊斯蘭主義影響，滋生疆獨思想並不時發動恐襲，包括周街斬人、車撞油站，以至人肉炸彈襲擊。其後當地政府一方面運用科技加強治安監控，另一方面大搞生產、建設及強制融合教育，成功肅清恐怖活動，並大幅改善經濟民生。

新措施下新疆人的自由、私隱無疑是受到限制，但這是大多數新疆人、包括許多維族人和其他少數民族所普遍支持的選擇。而雖然限制繁多，但政府未有禁止民眾繼續信奉伊斯蘭教，所謂的種族滅絕更完全是子虛烏有。明日續談這位朋友的其他意見。