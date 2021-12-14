毛澤東早就看不起那些在國際政治舞台上蝦蝦霸霸的超級大國，叫他們「不須放屁」。估不到毛1965年的《念奴嬌‧鳥兒問答》壓軸一句，正好揭批美國總統拜登搞新冷戰「民主峰會」醜態，詞曰：「不須放屁，試看天地翻覆。」因此，只要看清楚當今世界的天地翻覆，便會理解毛澤東高調喝令霸權侵略者「不須放屁」，廢氣留番你們自家好好品嘗去吧，是何等「鯤鵬展翅，九萬里，翻動扶搖羊角」的制度自信、民主自信。

就在美國搞「民主峰會」之際，位處中美洲、人口600多萬的尼加拉瓜，就用斷交台灣、與北京復交、承認中華人民共和國是唯一代表全中國的合法政府的正義行動，掌摑了拜登的虛偽民主。這就是國際關係中堅持維護國家主權和民族獨立，敢抗命身旁超級大國政治、經濟、軍事威脅恫嚇，最值得世人尊敬的正義民主行動。

中國朋友遍天下，已和181個國家建交，台灣僅餘14個在地圖上用放大鏡才找得到的邦交國。支持「台獨」、「港獨」的拜登揮舞制裁大棒，肆意制裁和打壓，不斷炮製虛假消息，雙重標準，亂扣帽子，只能自暴其醜。所有飽嘗香港黑暴災難蹂躪痛苦的人，無不清楚美國是暴亂幕後最大黑手；可拜登竟厚顏無恥，拿香港在「民主峰會」上欺騙世人。好在我國外交部在峰會前公開發表《美國民主情況》報告，用事實說話，揭露美式民主三宗罪：入侵阿富汗造成逾10萬軍民喪生和千多萬人成難民；入侵伊拉克造成近25萬人死亡和百多萬人流亡；入侵敍利亞造成逾3.3萬平民被奪去生命。拜登還好意思硬銷甚麼美式民主嗎？本月4日在北京舉行的「民主：全人類共同價值」國際論壇，才是真民主。