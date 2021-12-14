香港人口老化嚴重，安老院舍供求失衡問題為人詬病多年，以2017至2021年為例，市民對資助護理安老院與護養院宿位嘅需求增加咗7,681個，係供應增加嘅13倍！勞福局局長羅致光稱，已將長遠嘅安老服務設施規劃比例寫入《香港規劃標準與準則》，同時喺4年間，將資助護理安老宿位嘅輪候時間由平均24個月減至近期嘅19個月，並指讓長者居家安老為終極目標。

羅局長說，政府會透過買位計劃增加資助宿位；之不過，追落後還有一大段距離。原本老朽想睇吓佢有乜大計多增加安老宿位，點知去到最後又係使出太極推手，認為最理想目標係「讓長者居家安老」！阿哥，呢個同扶貧無方，到頭來反認為長者因冇買公共年金又鬼咁長壽，所以未能保證生活質素一樣咁荒謬！

有頭髮邊個想做瘌痢？政府自1977年提倡「居家安老」，至今遠遠未能落實，皆因長者人口近年急速上升。根據統計數字，1997至2020年期間，香港65歲及以上長者人口激增109%至142萬人，其中多達78%嘅長者患有慢性疾病如高血壓、糖尿病、心臟病、癌症及中風等。政府推算，65歲及以上長者人口預計喺未來20年增加近一倍，到2039年會有252萬人，這情況將至少維持30年，可見安老服務確極具挑戰！日本人口老化比香港更嚴峻，不過日本以社區照顧取代住宿照顧，成為安老服務嘅核心，並獲分配更多資源。要言之，即係政府安老政策有承擔！

反觀香港，局長一味叫人居家安老，卻沒有增加資源，政策又短視，過去頻頻發現有獨居長者失救死亡。長者「孤獨死」都冇人知，仲講乜嘢「居家安老」？不如老老實實做好長者社區服務，並多建安老宿舍，咪成日諗住玩推手！