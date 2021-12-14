美國、英國與澳洲今年9月組團盎格魯撒克遜人小圈子「AUKUS」後，美國「順便」截劫法國的巨額澳洲潛艇訂單，令法國總統馬克龍勃然大怒。但在美國總統拜登稍作安撫後，馬克龍便稱「兩國面對新挑戰時要向前看」，當時惹來國民批評他喪權辱國。而美國嘗到甜頭後果然變本加厲，美國國務院日前宣布批准向希臘出售海軍護衞艦，澳洲同日則打算棄用歐洲貨改買美國黑鷹直升機。

希臘今年9月才與法國達成採購軍艦協議，而澳洲的太攀蛇直升機則由法國政府持有股權的空中巴士製造，不知愛麗榭宮會對此有何看法。

美國國防部指出，早前批准美國航天工程與國防工業公司洛歇馬丁以大約538億港元，向希臘出售4艘新型護衞艦；此外，洛歇馬丁也獲准協助升級希臘MEKO級軍艦，項目總值約195億港元。美國國家安全局形容這筆百億美元軍售，可改善北約盟國安全，同時協助美國提升外交政策及國家安全。

若然美國出售其他裝備給希臘，當然無傷大雅，可是美國出售的護衞艦，卻和法國要賣給希臘的正好一樣。在10周前，法國失卻澳洲潛艇訂單後獲得「安慰獎」，希臘與之簽署諒解備忘錄，購入3至4艘巨浪級護衞艦，交易金額約273億港元，雙方預定今年底前簽署正式合約。可是，現在突然殺出美國這個程咬金，要說不是故意，相信也沒人信。

外界均認為法國又被美國「過一戙」，法國國防部卻聲稱這次與澳洲轉軚向美國購買潛艇不同，因為「作為美法良好關係的一部分」，美國今次向外界宣布向希臘提出海軍軍售方案之前，已和法國政府打了招呼，又此地無銀地保證：「美國這次並沒有尋求在背後做甚麼事，純粹是招標工作的行政程序的後續。」美國方面未作任何解釋，法國卻急急跳出來為「盟友」釋疑，可真是用心良苦。

在美法就軍售問題糾纏不清之際，因潛艇合約和法國幾乎反目的澳洲，突然也來插一腳。澳洲防長達頓於美國宣布批准向希臘軍售同日，稱空中巴士的太攀蛇直升機「不可靠」，計劃停用並改購40架美國黑鷹直升機；澳洲總理莫里森也無視澳法關係恐再度惡化，「踩多腳」暗批法國的直升機水準靠不住，並借機會向美國表達忠心，稱改用黑鷹直升機可和美國建立更好的夥伴關係。

外界對於美英澳盎格魯撒克遜人小圈子「圍威喂」搵盟友笨，早已見怪不怪，但為何此刻突然又對法國窮追猛打？這不得不讓人聯想到法國對北京冬季奧運會的態度。馬克龍表明無意跟隨美英澳外交抵制北京冬奧，形容做法是一種毫無意義的「象徵性行動」。

馬克龍這番表態，與他加強歐洲自主的目標一致，但拒絕跟隨美國抵制大隊並打對方一巴掌，代價就是招來報復，而且一定陸續有來。