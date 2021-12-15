正論：刑期同期執行　公義如何彰顯

犯案纍纍的國安重犯、壹傳媒黎智英所涉的國安案件還未正式開審，其涉及的多宗非法集結案已相繼判刑。最新一宗，涉及去年銅鑼灣維園六四非法集會。法官煞有介事批評一眾被告在疫情下公然漠視社會安危，部分人有知名度，判刑須具阻嚇性並有加刑因素。惟不管說得如何義正詞嚴，黎智英僅被判囚13個月，且刑期與之前案件的判刑同時執行。換言之，有人一犯再犯兼拒絕認罪，依然毋須加監，「有判等於無判」，試問如何彰顯法律公義？如何體現法官口中的判刑須具阻嚇性？

上述案件共有8名被告，黎智英涉及一項煽惑他人參與未經批准集結罪，他與支聯會副主席鄒幸彤、前記者何桂藍均拒絕認罪，經審訊後3人於上周四被裁定罪名成立，其餘5名被告則在案件開審時認罪。法官判刑時指出，自去年開始，社會的公共安全及秩序受到疫情威脅，案發時疫情依然肆虐，政府要求實施社交距離並非為打壓市民集會，而是防止人群聚集令疫症傳播，但本案一眾被告公然漠視社會安危，自大並錯誤地相信他們集會之目的比公共衞生更重要，部分被告是知名人士或政治人物，他們身處前線是加刑因素；判刑須具阻嚇性，判監是唯一合適選擇。

說得頭頭是道，惟黎智英最終僅被判入獄13個月，本來已談不上重判，何況「魔鬼在細節中」，有關刑期與黎智英早前已判決的3宗非法集結案、共判囚的20個月同期執行，即是「有判等於無判」，完全無法體現本案違法的代價。黎智英作為反中亂港總指揮，回歸以來無惡不作，但自恃有司法保護傘護體，刀槍不入，甚至其涉及的國安重罪，也一度獲國安法指定法官批准保釋。今次是否再一次獲司法放生，市民眼睛雪亮，心中有數。

正如法律界人士指出，根據以往法院判例，不同控罪「同期執行」或「分期執行」的原則在於該等「不同」罪行是否發生於同一事件中，而即使發生於同一事件中，也要視乎情況和嚴重性而定，並不等於同一事件中的不同罪行，刑期必須同期執行。顯而易見，黎智英涉及多宗非法集結案，雖然性質類似，但明顯不是來自同一事件，而是來自多宗事件、不同日期犯案。更有甚者，黎智英明知警方不批准集會，依然一犯再犯、犯完又犯、視法律如無物；何況他拒絕認罪，毫無悔意，刑期同期執行毫無合理性和必要性，公眾實難接受。

由此觀之，反中亂港廿多年、將香港搞得雞毛鴨血的大漢奸，其涉及的國安重罪一旦開審，最終是否罪成並刑責相稱，實在令人沒有信心。別看黎智英和已停刊的《蘋果日報》6名前高層，連同旗下3間公司，被控違反《港區國安法》勾結外國勢力等罪，黎智英另被控串謀妨礙司法公正，罪行罄竹難書，但在司法保護傘無時無刻不發揮作用下，隨時又是高高舉起、輕輕放下。除了有國安法指定法官一度批准黎智英保釋外，已審結的3宗國安法案件，被告的判刑也是一宗比一宗輕，意味甚麼，呼之欲出。

君不見，首宗國安法案件罪成被告唐英傑，涉「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」而獲刑9年，他早前已就定罪及判刑提出上訴；第二宗國安法案件涉及「第二代美國隊長」馬俊文單人匹馬高喊「光時」口號，遭指定法官裁定「煽動他人分裂國家」罪成，獲刑5年9個月，與首宗判刑相比已大不如前；詎料來到第三宗的判刑更輕，學生動源前召集人鍾翰林承認各一項分裂國家及洗黑錢罪，僅被判囚3年7個月。既然已有一宗比一宗輕判的先例可循，又有「刑期同期執行」這塊擋箭牌，黎智英最終有何結果已可預視。

依此路進，黎智英涉及的刑事恐嚇東方傳媒機構男記者案會否得到公平裁決，不由人不擔心。案發於2017年6月4日，律政司拖延經年才肯作出檢控，然後拖到去年9月，法庭裁定黎智英刑事恐嚇「表證成立但罪名不成立」，激起全城嘩然；律政司半年後始不情不願入稟高院以案件呈述方式提出上訴；再拖半年至今年10月高院終於開庭審理，法官聽罷雙方陳詞後決定另擇日子裁決，至今已接近兩個月，依然未有下文。人們不禁要問，這宗有相有片為證的案件，案情並不複雜，為何拖延多時仍未能了斷？香港自詡法治之區，本報要討回公道卻千難萬難，如果說反中亂港沒有保護傘、愛國愛港沒有受盡打壓，有人信嗎？

事實擺在眼前，即使《港區國安法》生效，司法「庇奸護黃」的作風似乎有所收斂，但骨子裏仍然明頂暗抗，甚至以種種艱澀難懂的法律詞彙、狀似重判實為輕縱的花言巧語愚弄大眾、忽悠中央。從大漢奸涉及多宗不同案件但20個月刑期依舊不變觀之，法律天平依然向反中亂港一方傾斜，法律公義根本無從談起，不能不令人再次哀嘆：試看今日之特區，竟是誰家之天下！