功夫茶：唔宣誓一走了之　區議員人工白支

「出咗半斤力，想話攞番足八両；家陣惡搵食，邊有半斤八両咁理想，吹脹！」70年代呢支歌道盡打工仔心聲，皆因寫實，依家仲係咁啱聽！之不過，新冠變種疫情下，原來仍有筍工，唔單止有半斤八両咁理想，仲唔使做，即係躺平都出足人工添！

阿哥！你講嘢呀？邊有咁大隻蛤乸隨街跳？各位，稍安勿躁，且聽功夫茶細說。呢，政府早前要求全體區議員宣誓，話說北區區議員黃凱盈喺宣誓前，已向監誓人提出未能出席宣誓嘅理由，並要求為其另作宣誓安排。照道理，咁重要嘅儀式除咗病到癱癱腰，或者身懷六甲驚覺羊水穿咗，立刻要急赴產房，否則出一出席宣誓儀式有幾難？連出席宣誓都左閃右避，難免予人「賣布唔帶尺，存心不良（量）」呀！

過晒鐘，玩失蹤！果不其然，北區區議會尋日舉行會議，呢位玩失蹤嘅黃區議員就話「正身在新冠肺炎Omicron 變異病毒高風險地區，趕不及完成21日強制檢疫」為由，提出缺席申請喎！阿姐，咁冇責任感，更加冇職業操守，一而再咁缺席，難怪經過區議會一輪討論後，其申請被拒。

事實擺在眼前。黃凱盈喺區議會大會連續缺席多次，工作小組更一直冇出席，街坊亦反映佢冇喺地區工作。喂！大佬呀，即係人間蒸發？咁佢同「失蹤人口」有乜分別吖？亦有區議員指佢早前因為分娩已放產假，之但係生完BB仲玩失蹤？係唔係太玩世不恭太不尊重份工？有區議員質問，是否應視乎幾長時間冇出席會議而「處決」，否則冇開會仲繼續出糧豈非十分過癮？情歌就話「有些人你永遠不必等」，職場上有些人做嘢咁冇責任感，根本就永遠不應錄用！

呢嗱，區議會主席就話要根據《區議會條例》處理，又指事件屬民政事務總署管轄範圍。區議會秘書處回應指，根據有關條例，區議員連續4個月未出席會議，同時未獲區議會同意就會喪失議席。北區民政事務專員則稱，黃凱盈上次冇經區議會同意就缺席會議嘅日子係8月31日，如連續4個月冇參與會議，政府就有行動，適當時會公布。

喂，好心唔好咁油膩啦！黃凱盈連宣誓都未完成，更一再無故玩失蹤，根本一早應DQ！嗱，佢白𢭃嘅人工係公帑嚟㗎！納稅人啲錢要用得其所，唔係咁樣亂揈㗎！

再講吖，矩不正，不可以為方；規不正，不可以為圓。區議員就可冇規冇矩咩？黃凱盈玩失蹤咁耐，即時就要DQ啦！仲有吖，佢之前出嘅「躺平之糧」，全部要追番！否則民政事務總署官員就係失職！