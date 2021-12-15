世界視線：日本加碼保護費　美國輕視如無物

駐日美軍一架F16戰機日前因引擎油壓下降，緊急降落青森縣青森機場前拋棄兩個副油箱，險擊中民居及中學。如同太上皇的駐日美軍不但軍紀不佳，訓練期間更事故頻生，早已神憎鬼厭。事前日本擬追加防衞補充預算，並增加駐日美軍經費支出，但隨即發生駐日美軍F16拋棄副油箱事件，因此引起日方強烈抗議及要求停飛F16直至確認安全，惟美軍不為所動。

岸田文雄就任日本首相後，鞏固美日同盟是首要任務，對會晤美國總統拜登念茲在茲。岸田在訪美前夕率先送上見面禮，其中一項是追加防衞補充預算7,700億日圓（約530億港元），大灑金錢購買水雷、導彈及巡邏機等裝備，以配合日後可能獲得的「對敵基地攻擊能力」。除了主動增加防衞開支，日本亦有意應美國要求，在原有預算上增加對駐日美軍經費支出。

事發後，駐日美軍對日本的停飛要求置若罔聞，更在沒有知會下恢復F16夜間飛行訓練。對於美軍目中無人的態度，連一向親美的日本防衞大臣岸信夫亦罕有表達遺憾，並要求說明事故原因。駐日美軍基地軍機升降不但噪音擾民，更事故頻頻，軍機零件及士兵私人物品從高空掉下早已司空見慣，但日本過去鮮有提出停飛要求，今次事件或多或少反映日方主動增加保護費後，對我行我素的美軍深為不滿。

此外，駐日美軍軍紀敗壞，醉酒鬧事、毆鬥已是小菜一碟，強姦及姦殺婦女亦曾發生。由於駐日美軍有治外法權，一旦犯罪，最終只會移交美方處理，受輕微懲處後調走了事。美方更會以日本法律體系缺乏保障為由，阻止移交犯罪士兵。因此，犯罪美軍的司法管轄權爭議，困擾多屆日本政府。

在《日美行政協定》下，駐日美軍廣泛特權獲得承認，實際上延長美軍佔領體制，日本形同被美國半佔領。隨着中美對立及競爭愈趨激烈，日本已成為美國在亞太最前沿基地，惟華府不斷要求日本增加承擔駐日美軍經費。最近兩年疫情衝擊日本經濟，加上駐日美軍問題叢生，日本對今次事件的反應雖出乎意料，但美國輕視態度不改。