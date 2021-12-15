美元升值，同時美元加息，背後是美國政府干預市場，扭曲市場。中國現時面對這樣的形勢，應該怎樣反應呢？

美元升值便是其他貨幣貶值，人民幣應隨其他貨幣貶值，抑或是採取另外的策略呢？簡單的思維是人民幣貶值有助於出口競爭，也有助於爭取外貿順差，額外的外匯收入。可是，中國現時已是國際上第一大出口國，外貿順差龐大，也是國際上擁有最多外匯儲備的國家，出口再進一步擴張，必然擠佔其他國家的市場份額，特別是在新冠疫情或後疫時期，國際經貿不佳，中國的得會是其他國家更大的失。

由於發達國家去工業化，中國出口競爭的對手多是發展中國家，它們經濟條件不如中國，未必容易承受出口受壓的損失。中國外貿順差單方面的再擴張，對全球經濟的平衡不利。由於政經不可分，中國出口追求最大化會帶來政治的損失，不能單從出口企業的利潤着眼。而且，在國際通脹上升，中國出口的成本亦上升，特別是能源、原材料的大量進口，價格與美元計價的成本都上升，出口的利潤在生產的過程已被壓縮，再在匯率方面貶，可能得不償失。中國應對美元升值，以減出口，並以人民幣升值，擴大進口，支持發展中國家的出口。中國還可藉此防收入過多的美元，讓美國在下一輪可把美元貶，抹殺中國的出口收益。

人民幣升值也可藉美元加息之際，把中國公私的美元債務減低負擔，有利受困的國內企業擺脫美元高息的還債壓力。

中國在改革開放中最大的失誤是盲目迷信美國、崇美親美的偏向，國內精英多傾向於移民美國，把國內的資產、合法的和非法的收入，也包括偷取國家資產，運往美國。中國歷年的資金流失龐大，使出口生產的血汗浪費。雖然反貪腐抑制資金外流，可仍有其他合法與非法的流出。

人民幣美元升值，穩定堅持的話，當可進一步打擊變賣人民幣資產轉為美元外移，並使得外移的資金損失。人民幣升值同時帶來社會的經濟信心、政治信心，政治和社會作用巨大，在保證外貿盈餘的基本條件下，這樣升值帶來的好處，轉化為經濟因素，遠勝出口收入。況且中國的出口中，外商收益佔了頗大的比重。與其讓外商容易賺去，倒不如提高比率，以低成本進口，裨益人民老百姓與本地企業，也增添政治社會信心，推動發展。