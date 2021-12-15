「港人治港」要由「愛國者」治港，這是上世紀80年代中英談判香港前途問題時鄧小平定下的原則。當時對香港愛國者的要求，一是尊重自己的國家和民族；二是擁護1997年收回香港，中國行使主權；三是維護香港的穩定繁榮。

這些要求，幾乎所有有心參與治港的港人都可以在口頭上、書面文件上達到，不管真心假意都能作出這樣的「愛國」表示。中央當然也知道這種抽象標準有些「虛」，要找到真正的港人愛國者，是要進行長期的考察，要觀察遇事的立場和行動。

毛主席說過，甚麼人站在革命人民方面，他就是革命派；甚麼人站在帝國主義、封建主義、官僚資本主義方面，他就是反革命派；甚麼人只是口頭上站在革命人民方面而在行動上則另是一樣，他就是一個口頭革命派；甚麼人不但在口頭上而且在行動上也站在革命人民方面，他就是一個完全的革命派。毛主席的這個論述，也應當用在判定「治港愛國者」問題上。

然而，從過渡期到1997年香港回歸後，中央政府要找到「治港愛國者」是很困難的事，因為中央在這方面沒有「人事基礎」。中央在香港固然有「左派力量」，但這些人不適合參與「港人治港」，港人會覺得這是「京人治港」。中央心目中的「治港愛國者」，最好是和香港的資本主義社會的建制、港英政府、商界有着廣泛深入聯繫的人，可是中央又對這方面的情況了解、掌握極少，連最基本的檔案都奇缺。

而老謀深算的英國人，早已安排一些人冒充愛國者接近北京，博取北京的信任；「港人」之中也有投機分子投靠北京，裝扮愛國者，以牟私利。不過，這些人中的一些「重要人物」的情況也早被英國掌握，必要時會出手調控他們。英國人的這些手段，許多不管是以甚麼方式、背景和目的參與治港的港人都是知道的，1997年之後他們真正敬畏的是英美，「愛國者」云乎哉！