英國高等法院日前裁定「維基解密」始創人阿桑奇須引渡美國受審，意味着他可能面對175年的刑期。究竟阿桑奇犯了甚麼十惡不赦的大罪？他的「罪行」其實很簡單，就是曝光了美國的罪行，包括在阿富汗和伊拉克的戰爭罪行、在關塔那摩灣監獄虐待囚犯、非法監視聯合國秘書長及其他外交官、在洪都拉斯策劃軍事政變、在也門發動秘密戰爭令成千上萬人遇害……大家說說看，到底是阿桑奇有罪，還是美國有罪？

正如俄羅斯媒體指出，如果阿桑奇是中國記者，揭露的是中國的罪行，而非美國的罪行，其命運將大大不同。他應該已獲得諾貝爾和平獎，成為人權日的主角，其照片甚至會被放在拜登炮製的「民主峰會」頂端。此外，他還會成為西方抵制北京冬季奧運會的旗手，西方每條新聞都會以他的命運開頭，西方每家媒體都會為這隻車輪上的蝴蝶被輾碎而憤怒。可憐的阿桑奇，如果他生為中國人就好了！

阿桑奇的不幸，不光在於他不是中國人，更在於他講真話，將美國種種見不得人的罪惡勾當暴露在全世界面前。正如「走佬特工」斯諾登，如果揭露的是其他國家的醜行，早就獲得諾貝爾和平獎，可惜他們碰上「強權即公理」的美霸，只能被迫亡命天涯。斯諾登比較幸運獲得俄羅斯庇護，阿桑奇則終究難逃一劫。

在阿桑奇事件中，美英狼狽為奸的醜態固然暴露無遺，西方媒體的虛偽更令人嘆為觀止。他們平時將自由人權喊得震天價響，關於中國的話題更是經常小題大做甚至無中生有，如今眼見同行被美國打壓、迫害和追殺，他們竟噤若寒蟬，沒有一個人出來說句公道話，莫非他們擔心同樣的厄運將來降臨自己身上？俄媒形容，美國的巨輪再次近乎悄無聲息地輾碎正義，沒人能聽到它的尖叫。其實被輾碎的不只是正義，還有西方自由神話。

最匪夷所思的是，身為澳洲公民的阿桑奇被美國追殺而走投無路，澳洲政府竟聲稱尊重司法程序，不牽涉於本案之中。不妨想像一下，如果阿桑奇是被中國追緝，澳洲政府和西方傳媒會有甚麼反應？其實不用想像也知道答案，他們必定大張撻伐，嚴厲譴責中國打壓自由人權。總而言之，任何人都可以享有新聞和言論自由，唯獨不能有批評和揭露美國罪行的自由，這就是美式「馳名雙標」。