幾星期前，兩位朋友喜孜孜地告訴我，一家坐落在新界西北區的酒樓復業，邀筆者去嘗個鮮。既然可以一飽口福，我自是欣然答應，也說好了，將於不日成行。豈料，兩位朋友近日告訴我，咱們的約會得取消，因為該酒樓遭到刑事毀壞，全場被打個稀巴爛，東主估計損失高達30多萬元，不知何時方能復業。

據新聞報道，該店被社團分子勒索收取保護費，每月二萬元，東主堅拒就範，故招來刑毀。聽到這個消息，筆者不禁心下一涼，一頓飯吃與不吃不打緊，跟朋友換個地方再聚亦可，但我一直以為，今日香港的治安水平，理當異乎疇昔，上世紀70、80年代黑道橫行的日子，應已收斂，卻沒料到，如今還是一個樣。香港是先進、文明的國際城市，竟然可以有人因為收保護費不成，而公然搗毀一家酒樓，消息傳出去，該蒙羞的是整個香港。

保護費俗稱陀地費，據說在香港某些區域營業，交陀地是潛規則，是耶非耶，在下沒做過生意，實在不知道。若然上述新聞的具體消息屬實，一家酒樓的陀地費，要每月二萬元，也委實難以負擔。過去兩、三年，香港社會遭受黑暴與疫情夾擊，做生意就如逆水划龍船，說多困難有多困難，不虧本已是萬幸，何來餘資去供養黑道？

早前，有兩家上市的飲食集團公布半年業績，一家虧損3,000多萬元，一家賺取了3,000多萬元。幸運能贏得利潤的一家，每間餐廳分店，每月盈利也不過是二萬元左右。這年頭，酒樓不比餐廳容易經營，若然還要應付陀地費，苦況可想而知。

上述事情，在香港陀地橫行的實況中，可能只是冰山一角。試問咱們的政府，還能坐視到何時？