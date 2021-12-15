台灣代表政務委員唐鳳上周視像出席美國民主峰會一場小組會議，畫面背景出現一張以顏色區分中國大陸和台灣的地圖，歷時逾一分鐘。外媒報道指，白宮及國家安全委員會對問題地圖震怒，立即傳電郵質問國務院，下令中斷畫面，只保留聲音，並附加「與會者發言純屬個人意見，不反映美國政府立場」的聲明，試圖撇清關係，但美、台這場鬧劇的用心已昭然若揭。

問題地圖並不發生在台灣駐美代表蕭美琴與美國總統拜登同框之時，已引人遐思，事後那一筆所謂有知情官員指美方不滿會議預演時該幅地圖從沒出現、質疑是否有人存心借地圖表達訊息的蹩腳解畫，則更見劇本之爛。美國人連會議也要預演，做事真的心細若塵，但勿再扯貓尾了，如果未經同意授權，台灣政客有這種膽量，敢幹出可能令山姆大叔不悅之事？

各位不妨留意事發後，報道指華府就問題地圖向台灣投訴，台灣則就畫面被中斷表達不滿，雙方好像各不相讓。先不說就算枱底下真有這類表態，套用一句台灣人的說話，也只不過是「唬爛」而已，沒有任何實質行動。何況枱面上各界已看得清楚，白宮對事件拒絕回應，國務院則解釋是螢幕共享的混亂導致畫面被刪，唐鳳亦指畫面中斷應與地圖無關，應是技術問題。「齊歡唱，同慶賀」，美、台真是只欠沒手拖手一字排開來打圓場而已。

打從美國執意邀請台灣與會，有人已明顯在玩「一個中國、一個台灣」的把戲。經歷過拜登兩度公開表示美國會「協防台灣」，白宮兩度急忙解畫，觀眾對這種一個唱紅臉、一個唱白臉的試水溫伎倆亦已不陌生。美國人既要「為『台獨』勢力搭台」，又怕真的惹毛北京，將頭盔戴得穩穩的，台獨分子也該為將來必淪為棄卒感擔心了。