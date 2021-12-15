昨日談及一位曾長期於新疆工作及經商的香港朋友，他強調中國對維吾爾人進行種族滅絕的指控是子虛烏有，但新疆政府為了反恐，確實對當地居民實施了相當嚴厲的管制、監控及強制融合措施。

新疆是個多民族地區，除了漢人和維吾爾人，也有為數不少同樣信奉伊斯蘭教的回族、哈薩克族等少數民族。他們質疑過往曾經生事作亂、持有分離主義思想的都是維吾爾人，但當局亦一律對他們施加嚴格限制。即使是漢人，在當地生活也有種種不便，簡單如駕車入油，因為曾發生車撞油站引發爆炸的恐襲案例，許多城鎮的油站都守衞森嚴，車輛駛入前司機與乘客統統要落車檢查。

但無可否認，嚴格的管控成功遏止了分離主義恐怖活動，令新疆的經濟、建設及社會民主得以平穩發展，失業率回落，並杜絕許多伊斯蘭社區出現的性別歧視問題，令各族女性都有接受教育、就業和參與正常社交活動的機會，這是對基本人權的維護。

該位朋友又指出，同樣面對極端伊斯蘭主義和恐襲威脅的以色列，對國內的巴勒斯坦人及其他少數族裔，實施了比中國更為嚴厲的管控措施。但有別於新疆的種族融合政策，以色列的管控方式是以區分、隔離為主軸，是赤裸裸的種族歧視。以色列軍隊出動戰機與導彈轟炸巴人平民居住的地區，才是真真正正的種族滅絕！

從實際成效而言，以色列的做法是相對失敗。巴人因長期被歧視、隔離及生活得不到改善，對猶太人的怨恨不斷加深，不論管得多嚴還是暴亂與恐襲不絕，並且將恐怖主義與難民問題擴散到其他國家。美國等經常將人權自由掛在口邊的西方國家，為何鮮有公開譴責以國做法，以至對其實施制裁呢？