4日之後便是新選制下的立法會選舉投票日，也是在選舉制度上貫徹真正的「港人治港」而不是美英代理人治港的分水嶺。對此，美英為首的霸權主義者放了不少臭屁，搞得世界臭氣熏天。先是美國搞「民主峰會」，英國把特區政府通緝犯羅冠聰送去美國做騷；接着是美國夥同盟友煽動杯葛北京冬季奧運會；再就是英國傳媒赤膊上陣，煽動立法會選舉投廢票、投白票。美英聯手插手香港、干涉中國內政，就是雙重標準的西方價值觀使然。

為甚麼美英這麼針對這場選舉，要搞破壞？政務司司長李家超日前一語道破：「外國為自身政治利益遏制中國和平崛起。」他指出為何說這場選舉是治亂對決：「反中亂港分子不想香港變『治』變『興』，也不想『一國兩制』成功……並圖謀以各種手段破壞和干擾今次選舉。」

境外勢力的破壞有幾嚴重？有多大的危險性？李家超說：「破壞力量未完全根絕，很多『外國代理人』仍潛伏在香港，刻意阻撓完善了的選舉的成功落實。破壞力量因被拒諸立法會門外，因此煽動他人不投票或投白票，歪心不讓選舉獲得成功。」

回歸廿多年來，第一次有政務司司長這樣高級別的官員，宣稱香港有很多外國代理人潛伏搞破壞，可見周日的選舉投票意義是何等重要，是何等嚴峻的政治形勢。由李家超敲響的警鐘便可以明白，日前竟爆出調換了選民投票選區的醜聞，萬四名沙田選民受影響，是自香港有選舉以來從未發生過的大規模甩漏，「代理人」真是無處不在！這次政府最英明的是採果斷措施，宣布由警隊負責存放和運送選民名冊及選票。基於此嚴峻的治亂鬥爭分水嶺，港人又豈可不行出來，為自己、為香港投票？