新冠變種病毒肆虐全球，11月首見於南非嘅Omicron，短短數周已擴散至全球逾60個國家及地區，內地天津及廣州亦首現；英國出現首宗Omicron確診者死亡，衞生大臣賈偉德日前表示，倫敦近日四成新病例與Omicron有關，病毒正急速擴散。而本港至今錄得8宗Omicron輸入個案，12月12日兩宗確診個案均從英國抵港，佢哋7月完成接種兩劑復必泰。

根據紀錄，本港至今錄得嘅8宗涉及Omicron個案，除一人冇打針外，6人都已在港注射兩劑復必泰，餘下一人則在尼日利亞接種兩劑莫德納。好明顯，目前英國抵港人士屬非常高危，政府確要好好把關！此外，由於唔少Omicron確診個案均已打咗兩劑疫苗，顯示打咗兩針一樣會賴嘢！

政府專家顧問許樹昌就話，市民有必要盡快打第3針。他表示，Omicron未出現時，你打咗兩針復必泰，等6個月都唔怕，因為抗體跌得慢；隨着Omicron出現，佢令疫苗功效大打折扣，變咗第二針同第三針相隔時間可能要縮短。至於幾時打，科委會下周將開會討論。外國如以色列已經開打第4針，許樹昌就認為本港風險不高，冇本地爆發，目前應先專注推高兩針接種率。佢仲指出，即使有藥廠針對Omicron研發疫苗，惟生產完成後都要做測試，呼籲港人唔好等，宜接種現存嘅疫苗喎！

目前Delta變種病毒病例依然高企，而呢隻Omicron話就話殺傷力冇咁大，之但係擴散力驚人。世界衞生組織歐洲區主任上月初已發出警告，指疫情死灰復燃，若歐洲持續蔓延，明年2月因新冠肺炎死亡嘅病例將多達50萬！天啊！究竟人類做錯咗乜嘢事，要受到如此慘痛嘅懲罰？新一年即將來臨，老朽仍然好迷惘是否要打第一針！