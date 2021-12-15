中美第一階段貿易協議協定兩年期屆滿距今僅一個月，雙方協商後續安排尚未見任何進展。另一邊廂，中美金融戰卻頻傳「炮火」，包括新增禁美資涉足的投資黑名單中企數目，又藉審計及訊息披露要求狙擊中概股，可謂咄咄逼人。要化解美國推動金融脫鈎的挑戰，中港得設法加強兩地金融協作聯動，充分發揮一國之下兩個金融制度的優勢互補，全面強化國家金融實力，以應對美霸挑戰。

過去大半個世紀，美國經濟稱霸世界，靠的是美元作為國際儲備貨幣的地位，並促成中東產油國以美元進行石油交易，增強美元的國際流通量，得以主宰全球金融數十載。2008年美國次按危機，聯儲局以「印鈔」放水來解困；到去年新冠疫情爆發，該局更實施無限量寬，以天量「放水」救市，致令全球資產泡沫為禍，換來如今覆水難收的局面。

可如今美國面對兩大變化。其一是中國崛起，成為第二大經濟體，無論是經貿規模、科技與軍事實力，都可以與美競爭，部分領域更開始超前美國，而人民幣加速國際化，長遠威脅美元地位。其次是，隨着全球推動減碳，新能源應用日廣，石油作為傳統能源逐步被取代的時間表已愈來愈清晰，多年來維繫着美元地位的「油元體系」將面臨瓦解。

是故，如今美國要千方百計全面制華，金融是重要戰役。本來，人民幣國際化尚在進程中，要挑戰美元霸主地位，尚需時日。可美國天量放水已自損美元信用，愈來愈多經濟體採取「去美元化」措施以降風險，反觀人民幣在國際貿易、投資和儲備方面的需求卻與日俱增，且隨着新經濟興起，中國在推動央行數碼貨幣方面的發展已超前美國。

當然，中美貨幣國際化發展始終存在一定的差距，中國要打贏這場金融戰，就得充分利用香港這個國際金融中心，強化金融實力。近年資本市場互聯互通的舉措，令兩地投資者能夠互動，對擴大中國整體市場規模起到一加一大於二的效果，正是一例。

未來香港的重要工作，是致力提升國際金融中心地位，以協助加快人民幣國際化，並滿足中企境外融資需要，支持兩地經濟發展。當中的四大領域，包括強化配套提升全球離岸人民幣業務樞紐功能；鞏固國際資產管理中心和風險管理中心角色；配合國策組建粵港澳大灣區成國際一流灣區；以及把握全球能源改革和綠色經濟興起，爭取成為區內綠色及可持續金融樞紐。

回歸以來，香港經濟發展停滯，各項矛盾白熱化。黑暴之亂差點毀港，幸得國家出手止暴制亂，始得以重納正軌。展望未來，中國與全球經濟接軌是必然會發生的，香港得認清身處的百年變局和自身角色，發揮所長，當好作為中國的國際金融中心任務，這既關係到港人福祉，也是國家應對中美爭霸大棋盤的重要一步，得全力以赴，爭取成功！