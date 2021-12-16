正論：壹傳媒雖已判死　保護傘依然有用

多行不義必自斃。在法官一聲令下，壹傳媒昨日即時清盤，人們對這個反中亂港橋頭堡落得風吹燈滅的下場並不意外，惟清盤令雖已頒下，並不代表壹傳媒過去的造市疑雲可以一筆勾銷，更不代表其除牌問題可以不了了之。證監會和聯交所至今默不作聲，固然是咄咄怪事；壹傳媒黎智英在剛審結的非法集結案判刑中，獲「有判等於無判」的同期執行刑期優待，更顯事不尋常。很明顯，即使港府終於硬起來手起刀落，但在各個環節裏依然暗藏蹊蹺，保護傘仍在發揮作用。

眾所周知，《蘋果日報》涉違《港區國安法》遭保安局凍結資金，自6月底起停運。財政司司長陳茂波於9月向高等法院提交清盤呈請，要求法庭頒令壹傳媒有限公司清盤，案件昨日聆訊。壹傳媒沒有派法律代表出席或提出反對，聆案官黃健棠頒下清盤令。政府早前曾向高院原訟庭申請先委任臨時清盤人，當時處理該申請的法官陳靜芬表示壹傳媒已經資不抵債，加上今年5月復牌前曾涉嫌誤導公眾投資者，不但使到其股票交投量大增，而且使其股價急升50.5%，表面證據顯示盡快將壹傳媒清盤是符合公眾利益，故委任臨時清盤人，以保存和處理壹傳媒的資產。

樹倒猢猻散。壹傳媒作為上市公司，不僅有多名管理層涉違國安法被捕，公司自6月中停牌至今亦未能復牌；更不堪的是，董事會於今年9月初宣布全體4名董事包括主席葉一堅辭任，即時起是一間沒有董事的上市公司，已可能違反《上市規則》及《公司條例》。根據上市程序，任何上市公司必須有至少3名獨立非執行董事，如人數低於3人，公司需於3個月內委任足夠人數的獨立非執董。由於壹傳媒4名董事全部跳船，集團原需於12月初委任董事作替補，惟一直沒有替補人選。違反有關程序可能導致停牌或除牌，然而聯交所僅在壹傳媒全部董事跳船前，循例向壹傳媒表示若不符合復牌指引，明年底即啟動除牌程序。如今連法庭都向壹傳媒頒令清盤，聯交所依然沒有反應，這到底是按程序辦事，還是敷衍塞責、拖得就拖，市民心中有數。

正如法律界人士指出，法院頒下清盤令涉及許多程序，清盤官需審視公司狀況，必要時作出調查及變賣資產，動輒數以年計。待公司變賣所有資產後，再根據債權人的比重，按先後次序償還欠債；若公司資不抵債，債權人則無法收回欠款。壹傳媒欠債纍纍，連支付一間運輸公司6萬多元欠款也無能為力，早前遭入稟小額錢債審裁處；未償還銀行貸款總額更達9,360萬元，其他流動負債等總額高達3.81億元等等。壹傳媒顯然已無力還債，又沒有足夠業務維持上市，再不除牌更待何時？

至於證監會如老僧入定，同樣令人摸不着頭腦。壹傳媒自去年8月黎智英涉違國安法被捕後，即出現多次股價瘋狂上落異象，短短一個月內，由「仙股」炒上「蚊股」，股價高低位相距逾20倍之巨，市值由不足3億元一度急升至逾50億元，令人咋舌。更有甚者，壹傳媒曾在今年5月17日短暫停牌，至27日復牌股價即再次大幅波動，開市前競價交易時段更一度飆逾29倍至5.6元的競價盤，比變魔術更誇張。同類情況，不勝枚舉，若非人為舞高弄低，涉嫌造市，根本解釋不了。

惟證監會僅在去年9月警方介入調查涉壹傳媒虛假交易案後，輕輕發聲明表示會配合警方調查，密切留意情況，除此以外再無下文。期間既有傳媒提出質疑，又有團體高調請願，要求證監會交代調查進展，均不得要領。隨着壹傳媒清盤，證監會的調查隨時只會沒有下文，有些人過了海便是神仙。

顯而易見，壹傳媒雖已被判死刑，黎智英亦淪為階下囚，但不代表反中亂港的保護傘隨之偃旗息鼓。相反，他們仍無時無刻不發揮作用，只是隱藏得更好，欺騙性更深。正如法律界人士質疑，去年銅鑼灣維園六四非法集結案，儘管法官煞有介事批評一眾被告在疫情下公然漠視社會安危，部分人有知名度，判刑須具阻嚇性並有加刑因素。但不管說得如何義正詞嚴，黎智英僅被判囚13個月，且刑期與之前3宗案件的判刑同期執行。試問大漢奸一犯再犯兼拒絕認罪，依然毋須加監，有判等於無判，完全毋須付出代價，如何彰顯法律公義？

金融證券界對壹傳媒依依不捨，司法界對大漢奸看似重判實輕縱，還用諸多法律詞彙作出大公無私的包裝，愚弄公眾，忽悠中央，在在反映「叛國禍港」首惡依然有保護傘撐腰。在此情此景下，國安法隨時被廢武功，黎智英的國安案件是否應依法送往內地審理，確保審訊公平，中央和港府是時候想清楚了。