世界視線：變種病毒來勢洶　英國抗疫一團糟

新冠肺炎變種毒株Omicron在全球多地爆發，早早宣布要和新冠病毒共存的英國，單單在周日錄得逾1,200宗變種確診病例，令當局急急把處於5級制警戒級別的第3級，調升至第4級。與此同時，首相約翰遜宣布國內出現首宗Omicron死亡個案，呼籲民眾接種疫苗加強劑。突然間英倫瀰漫着一股恐怖氣氛，多地臨時注射點外排滿長長人龍，民眾也乖乖地戴上口罩，與此前的態度大相逕庭。

聖誕及新年將至，英國在70%人口完全接種疫苗下，Omicron感染數字卻平均每兩到三天倍增。衞生大臣賈偉德形容，「我們正處於一場新競賽，介乎病毒與疫苗之間」。經過Delta變種病毒一役後，英國人明顯「見過鬼怕黑」，爭相排隊接種疫苗。國家衞生事務局透露，周一收到超過14萬人次預約，加上不斷有新增入院個案，可見這種傳染性極高的變種毒株，已對醫療系統構成巨大壓力。

緊急情況科學諮詢小組（SAGE）早前警告，若政府不採取嚴格的防控隔離措施、而僅依靠疫苗保護的話，英國在2022年的首4個月內，恐怕有多達49萬人住院，以及近7.5萬人病歿。儘管Omicron已被證明對多種疫苗具免疫逃避能力，可是約翰遜強調應對Omicron的最佳方法，就是安排民眾接種疫苗加強劑，政府也重申沒計劃實施新的防疫限制。

在Omicron來襲以致人心惶惶之際，英國政壇的派對醜聞持續發酵。事緣約翰遜去年底在國內實行防疫隔離封鎖政策期間，多次於首相府官邸違規舉行聖誕派對。相關照片近日流出，引來輿論和民眾炮轟，斥約翰遜「雙重標準」、「允州官放火禁百姓點燈」；在野黨也狠批約翰遜蓄意違令，要求他引咎下台。

結果曾揚言「必須接受更多死亡」的約翰遜，一時間便從「與病毒共存」轉為全面防疫的狀態。此舉給人一種感覺，就是營造出一種嚴峻的疫情氣氛，試圖轉移國民及反對黨對其政治道德指摘，來避免下台危機。在這種頭痛醫頭、腳痛醫腳的領袖帶領下，恐怕更多日不落帝國子民的性命會被白白犧牲。