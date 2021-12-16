產評：美窮途對華猛打　自身難保踏末路

距離中美第一階段貿易協議兩年期滿尚餘不足一個月，兩強博弈愈演愈烈，盛傳美國最快今日就會動手，將一批中國企業列入投資黑名單，似乎是看準中國經濟下行壓力增加之際，要加大制裁圍堵的力度，以在兩國新一輪經貿協商中爭取討價還價的籌碼。之不過，美國對華窮追猛打，實際上卻自身難保，通脹壓頂，收水和加息要提上日程，美股勢危，一旦惹起中國出手還擊，只會搬石砸腳，更拖累全球經濟再次步向衰退的深淵，變相累鬥累！

中美元首在上月進行視像會面後，關係不但無改善，還在惡化。美國早前已新增12家中企入涉軍黑名單，並由美國證券交易委員會出手，以審計及訊息披露要求為由，威脅要將中概股退市，之後又有中企在港完成招股、準備定價期間受制裁，要被迫延遲上市計劃。最新消息是美國打算對多達近30家涉及軍工和生物科技等的中企列入黑名單，限制美資涉足投資及交易，當中包括恒生指數成分股，如屬實，不但會加大外資在港股持倉的地緣政治風險，並勢必影響全球供應鏈運作，故相關中資股包括在港上市的一眾生物科技股昨日率先集體上演「高台跳水」，股價重挫。

除此之外，美國商務部長已預告，最快下月就會推出「非常強大的」亞太區新經濟框架，重點是「排華」，在協調關鍵原材料供應鏈、嶄新敏感技術出口管制及人工智能標準等領域加強合作，目的是要確保制裁中企的措施到位，在關鍵領域全面封殺中國，時間正好就是以中國為首與東盟等15國合組的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效之時。至此，一幅中美經貿「埋身肉搏」的圖畫，已清晰展現在全球眼前。

無可否認，時值年關，內地房地產市場頻傳房企債務問題，相關投資遇冷，對固定資產投資和零售消費等的打擊，已展現在最新的經濟數據表現中。這個時候「趁病」加大對華制裁力度，更在亞太地區攪局，好明顯美國是要做到「包抄」的效果，圖在兩國制訂新經貿協定上能取得更大優勢，逼中國讓利。

問題是，美國忘記了自身經濟已非昔日強勢，這些行動不一定就能脅迫亞太諸地站在美國一邊。畢竟在亞太地區，中國於經貿上擁有巨大的影響力，亦具地理和文化優勢，更何況亞太諸地深明美國拉幫結派目的得一個，就是美國自身利益，最怕是被美國「用完即棄」，又失去中國的經貿關係，落得「雙失」。

再講，中國今時今日的經貿實力，有能力挺過內部經濟滑坡，關鍵是中國市場尚未完全對外開放，可以靠自身獨特的體制優勢來提升整改修正的能力，風險可控，更可乘着全球「去美元化」的趨勢，加快開放金融市場，吸引對美元信用失去信心、追求投資回報更穩健、更具可測性的外資落戶。美國既不可能阻止外資包括美資進入中國，更不可能在亞太區孤立中國，於國際上施以種種霸權行為，最終只會加大自身經濟危機，踏上窮途末路，成為全球「深水大炸彈」！