功夫茶：恐嚇信件收不停　亂港勢力氣燄盛

隨着《港區國安法》實施同埋生效，加上港府高官一再強調嘅「完善選舉制度」，一般市民或許會相信香港應步向歲月靜好？之不過，福之萌也綿綿，禍之生也介介。古人呢兩句嘢係話幸福發生時係相當微小嘅，而災禍開始亦係相當微弱，真係慧語。嗱！立法會選舉臨近，大家除咗開心可以免費乘搭公共交通外遊然後先去投票，又有冇睇到其他現象呢？藍天白雲給我們夢想，又有冇睇到近排社會危機四伏吖？

各位，尋日下午兩點零，灣仔警察總部收到一封恐嚇信，喺信內發現一個膠袋，膠袋內有一啲可疑白色粉末，工作人員恐有危險遂報警，爆炸品處理課（EOD）隨即奉召到場。經檢查後認為冇危險，消息指粉末是食物殘渣，案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。

各位，狂徒擺明挑釁守我城嘅帶勇之人！呢，警方過往亦多次收到類似粉末信，其中喺今年5月中旬，警總一名文職人員發現一封信，信封上寫有「警察總部警務署（處）鄧炳強署（處）長」嘅字眼，爆炸品處理課經檢驗後，發現信封內有一張寫有中文字句嘅紙，惟有關字句文法不通，內容雜亂，紙張仲有少少濕，懷疑有粉末溶於水中並沾上信紙，粉末無危險。此外，去年8月和去年4月，都發現類似寄給鄧炳強嘅可疑信件，啲白色粉末經化驗後係豆粉或粟粉，都係裝腔作勢而已。

之不過，大家唔好忘記，幾日前特首林鄭月娥又收到一封附有刀片嘅信，信嘅內容仲有威嚇性字眼，要求釋放被囚嘅黑暴人士！呢嗱！喺上個月，亦接連有恐嚇法官嘅信件，內有疑似肉碎，收件嘅法官都曾參與審判黑暴分子。

各位，一連串嘅恐嚇信事件，絕非偶然！功夫茶認為，呢啲黑暴餘孽、反中亂港勢力始終唔會死心，佢哋冥頑不靈，睇吓咁多即使判囚嘅黑暴唔肯低頭誓不懺悔就知！加上洋奴漢奸藉外國勢力暗中推波助瀾，千祈咪睇小！事實上，佢哋一而再咁挑釁政府，當特首、保安局局長、警總等完全冇到，可謂老虎頭上釘蝨乸！

歷史話畀我哋知：匹夫之怒，可大可小！毛澤東都話：星星之火，可以燎原！豈能不慎之哉？講真，香港要安定繁榮，長治久安，除咗對國安重犯要重判以彰顯公義外；對呢啲黑暴分子、反中亂港餘孽亦一定要徹查並繩之以法，治亂世用重典係不二法門，千祈咪扮冇嘢壞了大局！喂！老百姓死後原知萬事空，你班位高權重嘅高官，如果連啲尋釁滋事嘅黑暴餘孽都搞唔掂，一旦載入香港史冊，千秋萬代，後人仍睇到你哋幾咁無能，係「高薪廢物」，咁就認真羞家喇！咪話功夫茶唔提醒，唔好一味發空炮譴責，要拉人祭旗，一個反中亂港嘅餘孽也不能少！