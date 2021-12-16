當前全球政治注意力集中於烏克蘭，美國沒法脅迫德、法、歐盟在烏國與俄羅斯直接衝突，美國及其掌握的北約亦沒有可能借烏克蘭打敗俄國，無法突破僵局下，美國可能開展第二戰場。

北溪2號天然氣管道的俄氣輸歐以外，俄羅斯還有南路輸氣管，即土溪2號，以及在規劃中的經黑海，在巴爾幹半島上岸通歐洲，或橫越巴爾幹半島，在愛琴海接上意大利。美國的大戰略是阻俄歐通過天然氣貿易而逐步和解合作，烏克蘭可作為藉口破壞北溪2號管道，現時在烏克蘭爭論足以拖延其投產輸氣。若能打擊土溪2號南道的天然氣輸歐，歐洲便陷於能源的危機，政治上不能抗衡美國，美國的油氣可進佔歐洲市場，把歐洲政經置於控制底下，德、法難以作反。

巴爾幹半島有歐洲火藥庫之稱，第一次世界大戰由此觸發，根本的原因是大國政治，半島處於四戰之地，任何一個帝國要成就跨歐亞霸權，必先佔巴爾幹半島。在鄂圖曼及拜占庭帝國時代，只是爭奪土地和人民、賦稅，帝國之內容許多民族、多宗教並存，因帝國都是歐亞絲綢之路的最大得益者，在政治、經濟、社會、文化政策方面不能不開放。可是鄂圖曼帝國崩潰，介入的大國包括二次大戰時的德意納粹黨國，卻是用種族主義來瓦解帝國，以極端右派的意識形態來招攬政治支持，於是有大阿爾巴尼亞、大克羅地亞的納粹性質的種族主義。

上世紀90年代，美國摧毀蘇聯東歐、南斯拉夫，也是沿用納粹的策略。只是種族主義包裝為民族自決，用極右政治意識來反共，反多種族的聯邦，甚至用種族滅絕方法和指控來打擊南斯拉夫核心的塞爾維亞。分割南斯拉夫經1999年北約炸塞爾維亞，結果製造出克羅地亞、波斯尼亞、黑山共和國和不受國際承認的科索沃。美國在科索沃設立區域最大的軍事基地，監控全區，但在烏克蘭僵局下，美國正策動波斯尼亞的克羅地亞族和回教勢力壓迫波斯尼亞聯邦中的塞爾維亞族共和國，製造藉口來引發衝突和動亂。

美國是南北以烏克蘭和塞爾維亞的動亂封鎖俄羅斯與歐盟的連接與合作。塞族共和國要求公投脫離波斯尼亞，若成功的話，相信美國必然挑動再一次的內戰，把塞爾維亞、北馬其頓也捲入去。俄羅斯的巴爾幹油氣通道，中國的巴爾幹絲路，便難免受到衝擊。