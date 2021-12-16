《港區國安法》實施了將近一年半，審判了一些與反修例暴亂有關、危害國家安全的案件，其中包括反中亂港總指揮、「叛國禍港四人幫」大首領的黎智英，以及一群壞頭頭和骨幹分子，聲勢上頗具威懾力。這份功勞，主要是香港警隊、國安處的積極作為，然而說到《港區國安法》，在能夠彰顯司法公正和讓那些違法之人受到應有懲罰上，則差強人意，存在嚴重問題，這主要是香港司法檢控和法庭法官的政治偏頗造成的。

是的，關乎國安的案子，關於反中亂港之人的案子，司法人員是逃不掉也掩飾不住自己必有的政治立場，這個政治立場會在檢控和判案中，或隱晦曲折或赤裸裸的表現出來，不管他們使用多少高深晦澀、故弄玄虛的「法律語言」，都騙不了人，都不能讓人覺得他們是在秉公執法、是在無私心的辦案，都會讓人看出他們在為某類人、某類案件提供保護。

香港司法領域的這種狀況，並沒有因為《港區國安法》的實施而得到根本改變。相反，有人在和《港區國安法》巧妙周旋，暗中下套，反正案子在他們手中，「法律」任由他們把玩，有罪無罪，判刑長短，還不是他們說了算？

日前，黎智英干犯的第4宗非法集結罪，在他並不認罪的情況下，在「明顯不是來自同一事件，而是來自多宗案件，不同日期犯案」的情況下，被判囚13個月，惟刑期與之前3宗罪共判囚20個月同期執行，「有判等於無判」！黎智英完全沒有受到應有的法律懲罰。

這些年包括《港區國安法》實施後，但凡涉及黎智英的案件總會出現古怪。君記否，國安法案件指定的法官曾一度批准黎智英保釋，引起軒然大波，現在又有人讓黎智英犯罪「有判等於無判」！凡此種種，怎能不讓人大起疑竇？司法保護傘果然深不可測，花樣極多？黎智英的國安大案是否要送往內地審理，方能見公正？