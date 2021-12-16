有名小一學生在課堂上觀看南京大屠殺紀錄片而驚嚇嚎哭，引起議論紛紛，有人借題發揮將矛頭指向國民教育，有人更質疑為何要用「咸豐年」的事去教小朋友仇恨其他國家。無可否認，教育局和學校的安排確實值得商榷，小學生是否適合觀看如此血腥的紀錄片也值得討論，但並不表示國民教育不應該推行，更不表示小學生不應該了解這段歷史。

很明顯，學生之所以驚嚇嚎哭，正是因為日軍兇殘冷血，大屠殺場面血腥恐怖，這恰恰提醒中國人不要忘記國恨家仇。多年前國家已將9月3日確定為中國人民抗日戰爭勝利紀念日，將12月13日立為南京大屠殺死難者國家公祭日，聯合國也通過將南京大屠殺檔案列入世界記憶名錄。雖然港府也跟隨內地舉辦紀念活動，但一直敷衍了事，一般市民固然不甚了了，學生更是一無所知。直至近年教育局才開始重視歷史教育和國民教育，詎料剛起步即引發這場爭議，到底是官僚無能，還是黃絲搞鬼？

忘記歷史意味着背叛。香港許多年輕人毫無國家民族觀念，以致認賊作父，主因就是缺少歷史和國民教育。有黃師將日本侵華形容為「利多於弊」、將英國侵華說成幫助中國消滅鴉片，這種教育比觀看南京大屠殺紀錄片更加恐怖、更應譴責。

牢記歷史，不是為了教小朋友仇恨其他國家，而是為了提醒中國人以史為鑑，避免重蹈覆轍。過去一百多年，日本對中國造成的禍害再怎麼形容都不過分。甲午戰爭，中國被迫賠償白銀逾2.3億両並割讓台灣；九一八事變，東三省淪陷而變成「滿洲國」；八年全面抗戰，中國軍民傷亡人數達3,500萬，直接經濟損失逾5,000億美元。這些可以用「利多於弊」來形容嗎？最可恨的是，日本至今依然拒絕認罪，企圖掩蓋和簒改歷史，近年更明目張膽插手台灣問題，可見其侵華之心不死，中國人能不銘記歷史嗎？

有人說得對，不認識歷史的人，最容易成為漢奸。香港那班老嫩漢奸就是「人辦」，如果他們了解中國歷史，就不會鐵了心做漢奸，如果他們知道漢奸從來沒有好下場，就不敢如此囂張。例如被香港警方通緝的羅冠聰，獲美國邀請在「民主峰會」上發言3分鐘，因此飄飄然，其實這種貨色正是魯迅筆下「喪家的乏走狗」，而且是斷了脊樑骨那種。