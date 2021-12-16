本欄昨日轉載有市民每月捐助宣明會助養兒童，卻意外揭發該兒童根本不知自己受助養，聯絡當地宣明會，更接獲「會方承認事主每年的捐款僅有300港元投放於男童的社區，佔捐款額10%」的回覆。惟香港宣明會聲稱聯絡過阿爾巴尼亞辦事處後，確認該名兒童及其家庭多年來一直受惠於該會在其社區推行的不同發展項目，由始至終都有將該名捐款人的捐款用於其助養兒童及其所屬社區的扶貧工作。公說公有理，婆說婆有理，但連受助男童都說不知情，市民是否仍要捐助這類NGO，請自行決定。

說起NGO的醜聞，這些年可謂井噴式大爆發。最轟動的是樂施會的組團召妓事件。2010年海地發生強烈地震，20多萬人遇難，以救災為名進入海地的樂施會人員，組團召嫖當地女子和未成年少女，並讓她們穿上樂施會愛心T恤，供「慈善人士」在租來的別墅內縱情玩弄，而嫖資由慈善捐款埋單。事件直到2018年才得以曝光，英國政府譴責樂施會道德淪喪，時任英國國際發展大臣佩妮表示要終止與樂施會合作；歐洲委員會亦與樂施會割席，停止津貼。惟醜聞主角、樂施會海地辦公室總監哈維梅倫早在2011年辭職，事件不了了之。

在香港，不少NGO近年所收捐款都見下跌，例如香港的無國界醫生，去年公眾捐款額下跌17%。過去網絡資訊未如今日發達，這類國際性NGO彷彿被鍍上一層光環，但隨着互聯網科技日新月異，許多醜聞都是紙包不住火。要重建人們的信心，不是外界一有質疑便例牌否認，而是應公開記錄、財務報表等來說服公眾，既要有本地的，也要有當地的。一句當地辦事處否認所有質疑便以為能夠服眾，那是愈描愈黑。