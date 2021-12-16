老子說：「一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。」中國領導層正是深明箇中道理，行事知所進退，不會冒冒失失。不像山姆大叔與他的同伴們，四肢發達，頭腦卻不大靈光，要跟咱們纏鬥嘛，他們還是嫩了點。

歐美軍艦在南海攪局，有意無意之間，又試圖煽動台灣脫離中國，面對挑戰，我們該如何應付，貿貿然還以重擊，又會否釀成世界大戰？要知道答案，不必自己第一個冒頭去試，先賢教道，莫為天下之先，咱們不去試，自有他人代勞。

俄羅斯民風強悍，他們領在前頭，已率先試出了西方的底子。若問美英軍艦無故駛入我國的勢力範圍怎辦，俄國已將答案告訴我們，你只消施予武力威嚇，敵人就會退縮。今年6月，英國一艘驅逐艦進入克里米亞半島海域，侵犯了俄國主權，戰鬥民族毫不含糊，馬上予以實彈警告，最後英國軍艦只得夾着尾巴逃去。此事讓中國人明白，美英若敢侵犯南海，我們以眼還眼便行。俄羅斯的軍事實力，跟中國只在伯仲之間，他們不敢動俄，難道就敢動中？

西方列強又裝模作樣，說中國大陸一旦兵犯台海，他們會協防台灣，是嗎？俄羅斯剛試過美英等國的態度了，烏克蘭想靠向北約，此事威脅到俄國的安全。克里姆林宮旋即遣兵逼近烏國邊境，再將全國96%的核武設定為戰備狀態，擺出不惜硬幹一場的模樣。白宮聞訊，立即膽怯，聲言美國從沒討論過派兵協助烏國抗俄的可能性。美國不會派兵協防烏克蘭，難道為了台灣，就敢跟解放軍死戰到底？有了俄羅斯作先行試探，咱們如何應付美國，便心中有數，原來只要自身夠硬，就不怕對手不低頭。