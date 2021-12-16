今年是南京大屠殺84周年，屯門區一間小學日前在小一德育堂播放由政府提供的大屠殺歷史影片，講述日軍當年犯下的滔天罪行。期間有學生被影片中的屠殺畫面嚇至嚎哭，有人問「點解要殺BB」，有家長質疑有關片段過分殘忍血腥，不適宜初小學生觀看。亦有不少所謂的衞道之士，群起指摘教育局及校方處理失當，需要認錯道歉云云。

南京大屠殺的影片內容殘忍、畫面血腥，皆因歷史事實就是如此！日軍當年因久攻不下，面子大失，於是在1937年12月13日攻入南京城後，對城內平民及戰俘展開6星期的無差別大屠殺。一般估計有20至30萬人遭殺害，相當於現時整個大埔區的人口被殺光，另有約二萬名婦女被強姦。「點解要殺BB」、「點解咁殘忍」，這些問題應拿來問日本政府，而不是由中國人來解答。

此外，據報當有學生被片段嚇親，開始哭叫時，在場的老師未有理會，繼續去片，也無即場作出輔導。這位老師是否之前已翻看了有關影片多遍，所以悶得睡着了？還是他根本沒看過有關內容，以為是以前由港台製作、毫無歷史感及民族情懷的教育電視？抑或這位老師是個「黑心黃師」，刻意對新時代下的愛國歷史教育施以「軟對抗」，希望藉此嚇壞細路、嚇怕家長和嚇窒政府？

也有人質疑相關教材有問題，難道侵華暴行，國仇家恨，應該改用Q版3D動畫來介紹？前年反修例黑暴期間，黑衣暴徒四處縱火、酷刑私了、潑火燒人的畫面也相當血腥，許多本地「黃媒」及西方反華媒體都拒絕播放，只播警察拉人及施放催淚彈的片段，與今次事件有異曲同工之妙。

身為中國的香港人，我們不能因為有幾個小朋友哭了，就埋沒南京大屠殺的慘痛歷史！