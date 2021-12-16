特區高官一貫報喜不報憂，文過飾非，有意無意中當了催眠大師也不自知，試問又怎能教育和引領香港百姓提高國家安全的警覺意識，增強港人愛護國家、保衞香港、守土有責的國民觀念？尤其是陳方安生及其手袋黨鼓吹「政治中立」毒化公務員，推行「馬房文化」，以「兩制」來對抗「一國」，助境外反共、反華政治勢力滲透、收買、腐蝕、分化政府的問責高官和各層級的公務員，特別是掌握行政實權的政務官。對此，可能有人會質疑有那麼嚴重嗎？

答案由政務司司長李家超在其網誌揭露：「外國為自身政治利益遏制中國和平崛起，自回歸以來，在香港培育不同的破壞力量，建立大批『代理人』滲透到不同領域，包括教育、藝術文化、媒體及不同組織，經過思想引導和價值觀改造，扭曲社會意識，推動『港獨』、激進和極端主義，威脅國家安全，更不斷在社會上散播歪理邪說，刻意製造『一國』與『兩制』之間矛盾，推動『反中』、『反內地』，圖謀以『兩制』抗拒『一國』。」

李司長一針見血，深層剖析，擲地有聲，是首位政府高官敢於揭露香港特區政府與美、英「代理人」你死我活鬥爭的真面目。

聯繫回歸24年的種種醜事惡事，不是令人驚心動魄嗎？前行會成員田北俊對23條立法臨陣倒戈；首任政務司司長陳方安生墮落為現代版漢奸，前政務司司長許仕仁貪腐罪成入獄，前任政務司司長張建宗竟代表警隊向黑暴道歉；香港電台長期反政府；考評局高官弄權，荼毒學子；教育局被教協挾持；社工註冊局被顛覆；西九M+博物館竟展出粗鄙展覽品侮辱中國人，以藝術為幌子反共辱華，可見大批「代理人」正在不同領域毒化香港。知否？