新變種病毒Omicron勢不可擋，一如世衞所警告，已繼續擴散至世界各地，內地也錄得輸入個案，本港亦難以遏制有新增輸入個案。專家警告，隨着外國感染Omicron變種病毒嘅個案數目飆升，加上臨近聖誕節，預料未來兩星期Omicron嘅傳播速度將加快，短時間內或會取代Delta成為世界主流嘅新冠病毒。

英國、丹麥、挪威等國都估計Omicron喺短期內或成為主流病毒株，紛紛收緊防疫措施。美國加州周三起已喺全州所有室內公共場所實施口罩令，當地衞生及公共服務部部長指出，自感恩節以來，加州確診率激增47%，至每10萬人有逾14宗確診，而全美新冠肺炎死亡病例已超過80萬宗。

加拿大亦係Omicron重災國。數據模型預測，若Omicron感染數字持續上升並取代現時流行嘅Delta變種毒株，加國明年1月中每日確診個案可能飆升至2.66萬宗；總理杜魯多坦言憂慮情況，呼籲民眾盡快接種加強劑疫苗。Omicron雖然話「死得人少」，但其可怕之處除咗傳得快，最攞命嘅係能攻破疫苗防線，港大和中大嘅聯合研究指出，Omicron可大幅降低復必泰疫苗產生嘅中和抗體能力97%！

應對Omicron，專家指要接種加強劑。通關有望，林鄭月娥總算「醒少少」，指已經向食衞局發出指示，着手為所有市民接種第3劑疫苗，包括已接種復必泰嘅人士，而不再只限於高風險群組。看來，「已完成接種疫苗」嘅定義，應從「打兩針」變成「打3針」！隨着新冠疫情變幻莫測，是否要打第4針、第5針甚至第N針，無人能說得準！或許未來新研發嘅疫苗，一針可以抗拒任何來犯嘅新變種病毒，「一針定江山」，屆時老朽毋須港府谷針，都會欣然去打第一針，yeah！