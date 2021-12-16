一年一度的中央經濟工作會議上周召開，確定明年經濟「穩字當頭、穩中求進」的主基調。當下經濟寒流加劇，尤其是房地產和互聯網兩大支柱行業強烈震盪，眾多行業巨頭陷入困境甚至絕境。穩字當頭，遏止下行勢頭，已是難上加難；至於求進，則不敢多望。

穩經濟、穩增長，重在穩預期、穩信心。其實更重要的，是首先要穩住公權力那顆躁動的心，收住政府那隻四處亂伸亂抓的手。經濟不景氣，有的是天災影響，有的卻是人禍，瞎指揮、亂調控。

多年來，中國經濟一直陷於一個怪圈：一抓就死，一死就放，一放就亂，一亂就收。在過冷與過熱之間反覆起落。這就需要經濟管理必須注重精細化，掌握好調控的節奏與力度。正確的經濟發展方向，如果沒有適配恰當的調控手段，就會大打折扣。比如，防控金融風險，治理房地產泡沫，整頓互聯網平台壟斷與盲目擴張，節能減排，推動碳中和、碳達峰，方向都沒有錯，然而具體操作起來，執行部門和地方官員，或是為了簡單省事，不問青紅皂白，進行無差別的一刀切，枉殺無辜；或是為了標榜政治正確和宣示忠誠，更是層層加碼。等到造成負面後果，反饋到調控層，再對政策進行修正之時，不少企業已是回天乏術，數千萬人手停口停。

朝令夕改，令市場如驚弓之鳥。這種時候，縱然再高喊保護企業信心、支持民營經濟，而「狼來了」喊得太多，就信用破產，沒有人相信了。早前國務院領導在上海召開座談會時，也強調「要避免採取運動式、冒進式、一刀切措施，堅決反對形式主義、官僚主義」。

把權力關進籠子裏，不僅要防範貪污腐敗，還要制約胡亂決策、反腐折騰、盲目冒進。貪腐者撈金斂財，往往是對某個項目、某個企業下手；而胡亂決策，往往造成全面的震盪影響，其代價不亞於前者。況且，胡亂決策往往還有各種藉口、掩飾，一句「好心辦錯事」就把責任推得一乾二淨。所以，一些形式苛酷的「能吏」、「幹才」，對老百姓的攪擾常常甚於貪官污吏。

王安石變法，本也是為了富國強兵，而政策多變，加之各地官員花樣叢生，民間甚苦，怨聲載道。蘇軾上奏摺勸諫勿「急於有功而貪富強」，「聖人非不知深刻之法可以齊眾，勇悍之夫可以集事，忠厚近於迂闊，老成初若遲鈍，然終不肯以彼易此者，知其所得小而所喪大也」。

宏觀政策要穩健有效，就要注意精準發力，可持續地推進，因地制宜，區別對待。何妨多存一點悲天憫人的忠厚，少一些急功近利之心，穩住權力的肆意急躁，維護好政府的公信力，才能穩住民眾的信心。只要官民之間有互信、有共識，即便經濟發展慢一點，終能解決問題，渡過難關。反之，傷了民心，要修補起來，難度可就太大了。