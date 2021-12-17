正論：防範變種未周全　通關隨時要熔斷

中港通關在即，種種迹象顯示恢復通關已進入最後衝刺階段，兩地市民望穿秋水，終盼來團聚的機會。然而Omicron變種病毒來勢洶洶、傳播力驚人，本港與內地先後出現Omicron輸入病例，歐美多國更有爆發趨勢。現時港府防疫未見周全，加上消息指中港將採取內地現行的跨省熔斷安排，本港一旦失守，再出現本地個案，恐怕通關一事就此告吹；即便已恢復通關，也隨時熔斷，甚至可能讓變種病毒大規模傳入內地。

根據現時內地跨省人員往來的熔斷機制，省、市、區一旦出現中高風險地區，便會即時暫停跨省人員往來；而且中高風險的定義相當嚴格，相關地區14天新增確診病例，縱使累計病例少於50宗，沒發生群聚疫情，也被視為中風險區域，但各地政府可評估實際情況後調整。換言之，在最嚴苛的情況下，本港一旦新增本地病例，已有可能觸發熔斷機制；即使觸發點定位於爆發群聚疫情，情況也不容樂觀。畢竟按照以往經驗，港府防疫鬆懈，每每發現本地個案時，病毒已在社區隱性傳播，首名確診者往往是二代或三代感染者，甚至根本找不到感染源頭。

本港境外輸入病例幾乎無日無之，昨日又新增10宗個案，且全部涉及變種病毒。另外，又傳出1名居住在梅窩的婦人抵達台灣8天後確診，雖然她在香港及抵達台灣首天進行的檢測均顯示未染疫，但也難以斷言並非在香港感染；凡此種種，無不是恢復通關的隱憂。

歸根究柢，皆因港府未能嚴守外防輸入，甚至無視歐美多國疫情失控；例如英國單日新增個案屢創新高，港府依然無動於衷，未列入加強監測指定地區，連港大專家何栢良也要公開促請港府強制英國抵港人士入住竹篙灣檢疫中心。何栢良更提到，由於歐美放寬社交措施，加上Omicron病毒可突破感染後或接種疫苗形成的免疫系統，呼籲盡早調整措施，但港府未見實質行動。

疫情防控講求果斷迅速，阻斷病毒傳播更要爭分奪秒，畢竟病毒不等人，但港府的防疫政策非但沒先見之明，反而「慢人一拍」；更讓人憂慮的是，本港連最基本的環境衞生也為人詬病，本報一再踢爆鬧市街道慘淪「堆填區」，街市食肆老鼠橫行，市民怨聲載道，即便沒爆發新冠疫情，也會埋下其他衞生隱患。北望神州，內地外防輸入的體系全面且成熟，無論貨運、客運上均能嚴防死守，偶爾爆發零星個案，也能及時阻隔。相較之下，港府的表現實在令人汗顏。

恢復通關乃大勢所趨、勢在必行，但除了兩地人民實現互聯互通外，市民似乎更希望本港的防疫體系能與內地看齊。倘若恢復通關能促使港府進一步提升防疫水平，對市民將有莫大裨益。相反，港府假如持續碌碌無為，任由病毒見縫插針，不但是置本港市民生命健康於險地，隨時可能禍及內地，恢復通關變成讓病毒「通關」，使香港淪為內地鐵壁防疫的最大缺口。